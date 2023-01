लखनऊ : उत्तर प्रदेश (Weather in UP) में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है. कई जिलों में 3 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए. भीषण कोहरा तथा चल रहीं बर्फीली हवाएं लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर रही हैं. इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी पेशा लोगों व सड़क पर व्यापार करने वालों को हो रही है. वहीं बेसहारा लोग भी इस ठंड में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में ऐसी ही कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. घने कोहरे के साथ कई जिलों में शीतलहर भी चलने की संभावना है. कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी.



राजधानी लखनऊ में बीते 2 दिनों से सूरज न निकलने के कारण तापमान में काफी गिरावट (drop in temperature) हुई है. मंगलवार को अधिकतम तापमान 10.6 व न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड और बुधवार को अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. यह सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है. इसके बावजूद बुधवार को ठंड से राहत नहीं मिली. दिनभर बादल छाए रहे और हवा चलती रहे, जिससे लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हुए. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार (According to Meteorological Department) गुरुवार को राजधानी लखनऊ में हल्का कोहरा पड़ने के बाद दिन मे हल्के बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 14 व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.





मौसम विज्ञान विभाग (meteorological department warning) ने देवरिया,गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल तथा इसके आसपास के इलाकों के लिए शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक के लिए कोल्ड डे का औरेंज अलर्ट (Orange alert in many districts) जारी किया है. आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, हापुर, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद तथा इसके आसपास के इलाकों में कोल्ड डे रहने की चेतावनी (cold day warning) है. इसके अलावा प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया ,गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर ,महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज कानपुर देहात कानपुर नगर, उन्नाव ,लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर ,अयोध्या, अंबेडकर नगर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस ,कासगंज, एटा, अमरोहा, मुरादाबाद,रामपुर ,बरेली पीलीभीत, शाहजहांपुर तथा आसपास के इलाकों में कोहरे तथा कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, फतेहपुर, मिर्जापुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया तथा आसपास के इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट (dense fog alert) जारी किया है.



मौसम विज्ञान विभाग (meteorological department) के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. दिन में ठंडी हवाएं चलने के साथ ही सुबह व शाम कोहरा छाया रहेगा. मौसम शुष्क रहेगा बारिश की संभावना नहीं है. ठंड से बचने (remedies for cold) के लिए विटामिन सी से भरपूर फल और पर्याप्त तरल पदार्थ, गर्म तरल पदार्थ का सेवन करें, बाहरी गतिविधियों से बचें या सीमित करें, गुनगुना पानी पिएं और अपने शरीर को गर्म कपड़े से ढकें, जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, त्वचा को जोर से ना रगड़ें, हीटर का प्रयोग करते समय वेंटिलेशन बनाए रखें. जहरीले धुएं में सांस लेने से बचें.



