लखनऊ : नाबालिग किशोरी (minor teenager) का अपहरण (Kidnapped) कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (gang rape) जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले दो फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी नाम बदलकर शहर में रह रहे थे. पीड़ित के पिता ने आठ वर्ष पूर्व तहरीर दी थी. जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी.

पुलिस के मुताबिक पीड़ित नाबालिग किशोरी के पिता ने 20 नवम्बर 2014 को शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि कल्याणपुर थाना गुडंबा (kalyanpur police station gudamba) क्षेत्र के रहने वाले दो लोगों रहमत और हुसैन ने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गए और उसके साथ दोनों ने दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपियों ने कहीं भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया. घऱ पहुंचकर बेटी ने आपबीती बताई तो उन्होंने शिक़ायत थाने पर की. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी.



पुलिस उपायुक्त उत्तरी (Deputy Commissioner of Police North) एसएम कासिम आब्दी ने बताया कि आठ साल पहले गुडंबा के रहने वाले रहमत और हुसैन ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (gang rape) किया और फरार हो गए थे. आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद लखनऊ के ठाकुरगंज में नाम बदल कर (changing the name) रह रहे थे. जिनको मुखबिर की सूचना पर टेढ़ी पुलिया से गिरफ्तार किया गया है.

