लखनऊ: उत्तर प्रदेश में तैनात वरिस्ठ आईएएस व नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव (Senior IAS and Namami Gange posted in Uttar Pradesh and Principal Secretary of Rural Water Supply Department Anurag Srivastava) के क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग कर पहले साइबर ठगों ने हजारों रुपय निकाल लिए और जब कार्ड को ब्लॉक किया गया तो मेल कर बिटकाॅइन के रूप में रंगदारी मांगने लगे. अधिकारी ने साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक (According to IAS officer Anurag Srivastava, Principal Secretary, Namami Gange and Rural Water Supply Department) बीते 21 नवंबर को उनके मोबाइल फोन पर मैसेज आया कि उनके एसबीआई क्रेडिट कार्ड से साइबर ठगों ने करीब 49999 रुपये का ट्रांजेक्शन किया है. मैसेज आने पर उन्होंने एप्लीकेशन के जरिये से क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन कार्ड ब्लॉक नहीं हो सका. इसके बाद उन्होंने कस्टमर केयर से संपर्क कर कार्ड और खाते को ब्लाॅक कराया.



प्रमुख सचिव (Principal Secretary ) ने बताया कि जैसे ही उनका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हुआ हैकरों ने उनको और उनके परिवार के चार लोगों की उनकी पर्सनल ईमेल आईडी और क्लाउड डाटा हैक कर सभी से बिटकॉइन में रंगदारी की मांगनी शुरू कर दी. साइबर थाना के मुताबिक प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव (Principal Secretary Anurag Srivastava) ने साइबर क्राइम थाने में धोखाधड़ी, रंगदारी और 66सी आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : अजय मिश्रा की कंपनी के कारनामों के बाद जागा एलयू प्रशासन, लगाएगा अपना सर्वर