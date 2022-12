लखनऊ : पुलिस ने एक जालसाज को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज ((encrypted document)) तैयार कर बैंक में खाता खोलकर दूसरे के कार्य का 93 करोड़ का भुगतान अपने खाते में करा लिया था. इस बाबत पीड़ित ने विभूतिखंड थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जालसाज की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई थीं.



पुलिस के अनुसार (according to the police) 21 नवंबर को प्रशान्त सिंह (Prashant Singh) ने आरोपी कवि नेहरा व विवेक यादव (Poet Nehra and Vivek Yadav) तथा बैंक कर्मचारियों (bank employees) के खिलाफ विभूतिखंड थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि कवि नेहरा ने बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से कूटरचित दस्तावेज के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक में पीसेसिया सवरोनिक जेवी के नाम से खाता खोलवा कर उसके द्वारा कांकन रेलवे काॅरपोरेशन लिमिटेड के लिए कराए गए 93 करोड़ के कार्यों का भुगतान अपने बैंक खाते में करा लिया.



डीसीपी पूर्वी हृदयेश कुमार (DCP East Hridayesh Kumar) ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगी हुई थीं. आरोपी बहुत शातिर है, गिरफ्तारी से बचने के लिए वह पता बदल कर रहने लगा था. मुखबिर की सूचना पर व दिल्ली की लोकल पुलिस के सहयोग से शातिर कवि नेहरा को दिल्ली में स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया. बाकी बचे आरोपियों (बैंक कर्मचारियों) को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. गिरफ्तार किए गए जालसाज के बारे में लखनऊ के अन्य थानों में उसके अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है.

फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार : पीजीआई पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. अभियुक्त पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लाट की रजिस्ट्री कर लाखों रुपए हड़पने का आरोप है. इंस्पेक्टर पीजीआई बृजेश कुमार यादव (Inspector PGI Brijesh Kumar Yadav) ने बताया कि तेलीबाग इलाके के रविंद्र नगर काॅलोनी में रहने वाले नंदन यादव ने बीते 27 नवंबर को चिरैयाबाग निवासी अंकित यादव (Ankit Yadav, resident of Chirayabagh) समेत छह नामजद और पांच अज्ञात लोगों पर प्लाट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कर लाखों रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया था. शुक्रवार को एसआई मनमोहन दुबे (SI Manmohan Dubey) ने आरोपी अंकित यादव को उसके घर से दबोच लिया.

पीजीआई पुलिस की गिरफ्त में जालसाज.

जालसाजी करने वाली मां बेटी गिरफ्तार : मड़ियांव पुलिस ने 7 साल से फरार मां बेटी को गिरफ्तार किया है. दोनों पर आरोप था कि मां और बहन ने मिलकर घर से मकान के कागजात चुरा कर फर्जी तरीके से कागज तैयार कर प्लाट अपने नाम कर लिया. मड़ियांव इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह (Madianv Inspector Anil Kumar Singh) ने बताया कि 23 जून 2015 पीड़िता नाजनी पुत्री मो. सगीर निवासी ए-1407/9 ए ब्लाक इंदिरानगर निकट सरस्वती विद्या मंदिर ने शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि उसकी सगी मां कुलसुम (58) व सगी बहन नाजनी बानो (40) ने उसके घर से उसके प्लॉट के दस्तावेज चुरा कर फर्जी नाजनी बनकर धोखे से रजिस्ट्री करा ली. उसका पूरा नाम (नाजनी बानो) है और पीड़िता का (नाजनी ) जब उसको इसी की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया तो दोनों ने जान से मारने की धमकी दी बोली कि चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है. इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. दोनों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

जालसाजी मामले में गिरफ्तार मां-बेटी.

यह भी पढ़ें : बाइक में टक्कर मारकर बदमाशों ने जेवरों से भरा बैग लूटा, बाइक से गिरे वृद्ध सर्राफ की हालत गंभीर