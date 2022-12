लखनऊ : बुधवार को राजधानी के इंदिरानगर में एक वैवाहिक समारोह (wedding ceremony) में कुछ हथियार बंद दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया और दूल्हे की गाड़ी भी तोड़ दी. इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में लड़की पक्ष का आरोप है कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बदमाशों ने यह अराजकता फैलाई. डीसीपी नॉर्थ कासिम अब्दी का कहना है कि परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर मुक़दमा दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.



बता दें, बुधवार रात कुछ दबंगों (some bullies) ने हथियारों के बल पर एक शादी समारोह (wedding ceremony) में जमकर उत्पात मचाया था. लाठी, डंडे और रॉड से लैस बदमाशों ने (The miscreants armed with sticks, sticks and rods) बारातियों के साथ मारपीट (brawl with baratis) की और दूल्हे की गाड़ी भी तोड़ डाली. घटना इंदिरानगर थाना क्षेत्र की है. बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची थी. तभी अचानक स्थानीय दबंगों ने हमला बोल दिया और मारपीट शुरू कर दी. लड़की पक्ष ने मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों से मदद मांगी, लेकिन वे तमाशबीन बने रहे. मामला जब आला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.





डीसीपी नार्थ एसएम कासिम अब्दी (DCP North SM Kasim Abdi) ने बताया कि बुधवार रात कुछ दबंगों ने हथियारों के बल पर शादी में जमकर उत्पात मचाया था. शुक्रवार को चार आरोपियों प्रदीप कुमार निवासी गाजीपुर लखनऊ अवि आनन्द निवासी गाजीपुर लखनऊ रवि आनंद गाजीपुर लखनऊ व अश्वनी उपाध्याय इंदिरानगर लखनऊ को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों का कहना है कि बारात में डीजी की तेज आवाज और गाड़ी निकलने को रास्ता न दिए जाने का चलते विवाद हुआ था.

