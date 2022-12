लखनऊ : सरोजनीनगर इलाके की रहने वाली किशोरी को अकेला पाकर एक दरिंदे ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया. जानकारी होने के बाद पीड़िता के परिजनों (relatives of the victim) ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया (taken into custody) और उससे पूछताछ कर रही है.

राजधानी के माल थानान्तर्गत आबिद नगर निवासी राकेश मौर्या (Rakesh Maurya, a resident of Abid Nagar under the capital's Mall police station) काफी दिनों से सरोजनीनगर स्थित बदाली खेड़ा में किराए के मकान में रहता था. बीते कुछ दिन पहले वह बदाली खेड़ा वाला मकान खाली करके तालकटोरा क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रहने लगा. सोमवार को राकोश की पत्नी बदाली खेड़ा वाले कमरे से सामान निकालने आई थी. तभी वहां पड़ोस में रहने वाली परिचित एक 15 वर्षीय किशोरी को अपने साथ ले जाकर तालकटोरा वाले कमरे पर चली गई.

सोमवार रात नशे में धुत राकेश ने किशोरी को कमरे में अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुराचार किया. राकेश की जोर जबरदस्ती पर नाबालिक ने शोर मचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया. अगले दिन घर पहुंची किशोरी ने अपनी मां को सारी घटना बताई. इसके बाद पीड़िता की मां ने मामले की सूचना सरोजनीनगर पुलिस को दी. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है. वहीं पीड़ित किशोरी को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है. सरोजनीनगर थाना प्रभारी संतोष कुमार आर्य ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल की जा रही है.

