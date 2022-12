लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में सोमवार देर रात से ही घना कोहरा का सिलसिला शुरू हुआ था. कोहरे ने मंगलवार सुबह तक लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया. सुबह के समय जबरदस्त घने कोहरे के कारण मंगलवार को भी यातायात के साधनों पर बुरा असर पड़ा. सड़क पर चलने वाले वाहन रेंगते नजर आए इसके साथ ही हवाई उड़ानों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा. उड़ानें अपने तय समय से विलंब से उड़ान भर सकीं. साथ ही स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा लोगों व दुकानदारों को सुबह के समय घर से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. घने कोहरे व बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी प्रमुख चौराहों, हॉस्पिटल तथा सड़क किनारे अलाव जलाने की व्यवस्था को तेज करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने रैन बसेरा को चुस्त-दुरुस्त करवाया है.

मौसम विज्ञान विभाग (meteorological department) ने उत्तर प्रदेश में अभी दो दिनों तक घना कोहरा (heavy fog) पड़ने की चेतावनी जारी की है. मौसम विज्ञान विभाग ने 58 जिलों में घना कोहरा जारी रहने तथा 23 जिलों में और भी ज्यादा घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने ड्राइविंग करते समय अत्यधिक सतर्कता बरतने, फाॅग लाइट का इस्तेमाल, किसी भी यात्रा में परेशानी से बचने के लिए संबंधित ट्रांसपोर्ट के टच में बने रहने की सलाह दी है. साथ ही साथ जरूरी काम ना हो तो बाहर जाने से बचने तथा बाहर निकलने पर अपने चेहरे को ढक कर रखने की सलाह दी है.





इन जिलों के लिए जारी की चेतावनी : मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर तथा इसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा रहने के कारण ऑरेंस अलर्ट की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ ,मिर्जापुर, वाराणसी संत रविदास नगर जौनपुर आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, अयोध्या, अंबेडकरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर ,बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस ,कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, चंबल तथा इसके आसपास के इलाकों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है.



राजधानी लखनऊ में मंगलवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा. करीब 11:00 मौसम साफ हुआ. इसके बाद हल्की धूप खिली. राजधानी का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. मंगलवार को अधिकतम तापमान 22 व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.



गोरखपुर में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature in Gorakhpur) 11 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वाराणसी में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मेरठ में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. आगरा में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. लखनऊ मौसम केंद्र के प्रभारी मोहम्मद दानिश (Mohammad Danish, in-charge of the meteorological center) ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 3 दिनों तक तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी इसके बाद फिर से तापमान में हल्की वृद्धि होगी मौसम शुष्क बना रहेगा बारिश की संभावना नहीं है सुबह व शाम कोहरे में वृद्धि होगी.

