लखनऊ : कोहरे और ठंड के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही बसें और उड़ानें (Operation of buses, trains and planes deteriorated due to cold and dense fog) भी देरी से चल रही हैं. चारबाग स्टेशन और लखनऊ जंक्शन के प्रतीक्षालयों में जगह नहीं बची है. एयरपोर्ट पर भी यात्रियों (effect of cold on vehicles) को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बस स्टेशनों पर भी मुसाफिरों को बसों के इंतजार में घंटों प्रतीक्षा करने पड़ रही है.



पुणे से लखनऊ (Airlines affected by cold and dense fog) आने वाली उड़ान 6ई-336 समय से 48 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पहुंची. चंडीगढ़-लखनऊ की इंडिगो की उड़ान 1:48 घंटे, इंदौर-लखनऊ की उड़ान 1:46 घंटे, गुवाहाटी-लखनऊ की उड़ान 1:42 घंटे, दिल्ली-लखनऊ एयर इंडिया की उड़ान 30 मिनट, एयर एशिया की दिल्ली-लखनऊ की उड़ान चार घंटे, इंडिगो की 6ई-2427 समय से 54 मिनट, दुबई-लखनऊ 80 मिनट, पटना-लखनऊ 54 मिनट, अहमदाबाद-लखनऊ इंडिगो की उड़ान 49 मिनट की देरी से पहुंची. लखनऊ से गुवाहाटी जाने वाली उड़ान 92 मिनट, लखनऊ-प्रयागराज दो घंटे, इंडिगो की लखनऊ चंडीगढ़ 84 मिनट, इंडिगो की 6ई-2116 दिल्ली को 47 मिनट की देरी से भेजी गई.





घंटों देरी से पहुंच रहीं ट्रेनें (trains arriving late) : कोहरे के चलते राप्ती गंगा एक्सप्रेस 7:30 घंटे, दिल्ली-अयोध्या एक्सप्रेस 3:15 घंटे, पदमावत एक्सप्रेस तीन घंटे, गोरखधाम एक्सप्रेस चार घंटे, नौचंदी एक्सप्रेस 5:15 घंटे, गरीब नवाज एक्सप्रेस 3:15 घंटे, बेगमपुरा एक्सप्रेस चार घंटे, अमरनाथ एक्सप्रेस 4:30 घंटे, जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस 1:45 घंटे, हिमगिरी एक्सप्रेस 2:30 घंटे और अगरतला-ओखा स्पेशल 10 घंटे की देरी से लखनऊ पहुंची.



निरस्त करनी पड़ रहीं बसें (Buses being canceled) : कोहरे और ठंड का असर (Effect of cold and dense fog on buses as well) बसों पर भी पर पड़ रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाली बसें काफी देरी से बस स्टेशनों पर पहुंच रही हैं. इससे मंजिल तक पहुंचने में यात्रियों को काफी समय लग रहा है. शाम के बाद से ही भीषण कोहरा पड़ने के चलते उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारी बसों का संचालन बंद कर रहे हैं. जिससे रात्रिकालीन सेवाओं से सफर की उम्मीद लेकर स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को बस अड्डे पर ही इंतजार करना पड़ रहा है. कुल मिलाकर इस सर्दी और घने कोहरे में ट्रेन, बस और विमान सभी सेवाएं प्रभावित हैं.



