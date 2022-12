लखनऊ : राजधानी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. विवाहिता ने 20 दिन पहले ही प्रेम विवाह किया था और आज विवाहित का शव फंदे से लटकता मिला. वहीं सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में एक अधेड़ की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. मलिहाबाद कोतवाली क्षेत्र के रहमतनगर गांव में उमा (21) का शव मंगलवार सुबह ससुराल में घर के अंदर कमरे में छत के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और उमा के परिजनों की तहरीर पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है.

पुलिस के अनुसार (according to the police) उमा ने रहमतनगर निवासी अजय रावत के साथ करीब एक माह पूर्व प्रेम विवाह किया था. उन्नाव जनपद के हाजीपुर तिराहा थाना हसनगंज (Hajipur Tiraha Police Station Hasanganj) निवासी सुपारीलाल के मुताबिक बीते 22 नवंबर को उमा और अजय ने शादी की थी. उमा अपनी ससुराल से अपनी बहन को फोन करती तो उसके पति व ससुरालीजन उससे नाराज रहते थे. मंगलवार को रहमत नगर गांव के प्रधान ने फोन कर उमा की मौत की सूचना दी. जब सभी परिजन मौके पर पहुंचे तो उमा का शव कुंडे से लटक रहा था और उसके पांव चारपाई पर टिके थे. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुंडे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पुलिस ने उमा की पिता सुपारीलाल की तहरीर पर अजय रावत और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. इंस्पेक्टर अरविंद सिंह राणा (Inspector Arvind Singh Rana) ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा (dowry death case) दर्ज कर लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. वहीं सरोजनीनगर पुलिस के मुताबिक कलमुद्दीन पुत्र आशिक अली निवासी खदरा थाना मदेयगंज लखनऊ जनकीपुरम थाने पर सूचना दी कि उसके पिता आशिक अली (65) उसकी बहन मीना से मिलने उसके घर खदरी रेलवे क्राॅसिंग जानकीपुरम गए थे. समय करीब 9:00 बजे उसके पिता शौच के लिए खदरी रेलवे क्रॉसिंग की तरफ गए थे. क्रॉसिंग पार करते समय अचानक किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

