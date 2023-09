लखनऊ में छेड़छाड़ (Molestation in Lucknow) के मामले में इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि, देवेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ युवती के घर पहुंचा. उसे डराने के लिए पिस्टल से हवाई फायरिंग (Firing on girl for not sharing mobile number) की. गोली चलने से न सिर्फ युवती बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्य डर गये. इसके बाद युवती के परिजनों ने 112 पर कॉल की. मौके पर पहुंची पुलिस ने देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास पिस्टल, तीन कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया. (Crime News UP)