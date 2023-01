देखें पूरी खबर,

लखनऊ : लखनऊ और आसपास के पांच जिलों को लेकर राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Territory) बनाने के लिए आवास विभाग कंसलटेंट नियुक्त करने जा रहा है. यह कंसलटेंट भविष्य में किस तरह से राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) का गठन होगा और किस तरह से छोटे जिलों से लखनऊ में पलायन को रोका जा सकेगा. कैसी सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी. इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके आवास विभाग को देगा. उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि लखनऊ में बढ़ती हुई भीड़ को कम किया जाए. असली लखनऊ और उसके आसपास के चार अन्य शहरों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है. इस स्टेट कैपिटल रीजन के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार इन सारे जिलों में एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी. अगले एक साल में लखनऊ और आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन घोषित कर दिया जाएगा.

राज्य राजधानी क्षेत्र की परिकल्पना.

उत्तर प्रदेश का आवास विभाग (Housing Department of Uttar Pradesh) इस दिशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) के प्रस्ताव पर काम कर रहा है. आवास विभाग की संस्था आवास बंधु की ओर से यह जानकारी दी गई है कि बहुत जल्द ही इस संबंध में कंसलटेंट (Consultant will be appointed for SCR) का चयन किया जाएगा. इस कंसल्टेंट के जरिए भविष्य की योजना को लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी. लखनऊ सीतापुर बाराबंकी उन्नाव और सुल्तानपुर में व्यवस्थाओं के साथ परिवहन-लखनऊ को केंद्र मानते हुए, बाकी जिलों के लिए ऐसी परिवहन व्यवस्था की जाएगी, जिससे जल्द से जल्द व्यक्ति लखनऊ से दूसरे जिले से दूसरे जिले से लखनऊ तक पहुंच सकें. परिवहन के साधनों के अलावा सड़कों की व्यवस्था भी इसमें शामिल होगी. लखनऊ आसपास के जिलों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र हो गया है. स्टेट कैपिटल रीजन (State Capital Region) के तहत सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएंगी, जिससे लोगों को इलाज के लिए लखनऊ ना आना पड़े.

शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालयों और अन्य तरह के प्राविधिक विद्यालयों को अन्य जिलों में भी विकसित किया जाएगा. जिसके चलते लखनऊ में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए समय नहीं बिताना पड़ेगा. आसानी से अपने ही जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के एकीकरण की भी कोशिश होगी. सभी जिलों की पुलिस एक-दूसरे से जुड़ी होगी. इसी तरह से प्रशासनिक अधिकारी भी भले ही अलग-अलग काम करें, मगर इन सारे जिलों का एक उच्च अधिकारी इस व्यवस्था को संभालेगा. इस बारे में आवास बंधु के निदेशक रवि जैन ने बताया कि और जल्द ही प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण के निर्देश पर बहुत जल्दी स्टेट कैपिटल रीजन (State Capital Region) के लिए कंसलटेंट (Consultant will be appointed for SCR) का चयन किया जाएगा. कंसलटेंट अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे. इसी आधार पर एससीआरका गठन (Formation of SCR) किया जाएगा.

