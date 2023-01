लखनऊ : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पॉवर कॉर्पोरेशन के विजिलेंस ऑफिस में तैनात सिपाही ने गोमतीनगर के कोयला व्यापारी (Coal trader Sanjay Singh) के साथ कमीशन एजेंट के तौर पर काम शुरू किया. एक करोड़ से अधिक का माल लेने के बाद 65 लाख रुपये लौटाए. इसके बाद बचे हुए 43 लाख रुपये देने से मना कर दिया. तकादा करने पर सिपाही फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी (Threatened to implicate in false cases) देने लगा. लाखों रुपये फंसते देख व्यापारी (Cheating with coal trader) ने गोमतीनगर थाने (Gomtinagar Police Station Lucknow) में एफआईआर दर्ज कराई है.



पुलिस के अनुसार गोमतीनगर विजयखंड निवासी संजय सिंह कोयले का व्यापार करते हैं. वर्ष 2015 में संजय सिंह ने गाजीपुर नोनहरा स्थित जमीन उसी जिले के निवासी यशवंत सिंह को बेची थी. जमीन के सौदे के समय यशवंत का भतीजा सुशील सिंह भी वहां मौजूद था. रजिस्ट्री के दौरान ही सुशील ने संजय से करीबी बढ़ाई और उनका नंबर ले लिया. संजय के मुताबिक सुशील मौजूदा समय प्रतापगढ़ में पॉवर कॉर्पोरेशन के विजिलेंस ऑफिस (Power Corporation, Vigilance Office Pratapgarh) में तैनात है. वर्ष 2018 में सुशील (vigilance constable sushil singh) ने संजय से कहा कि पुलिस की नौकरी में तनख्वाह काफी कम है. इसलिए वह नौकरी के साथ ही व्यापार भी करना चाहता है. व्यापार करने में सुशील ने संजय से मदद मांगी. पहले से ही परिचय होने पर संजय तैयार हो गए. उन्होंने भरोसे पर सुशील के बताए पते पर 46 ट्रक कोयला पहुंचा दिया. जिसकी कीमत करीब एक करोड़ आठ लाख थी. सौदे के वक्त तय हुआ था कि कोयले और भाड़े की कीमत निकालने के बाद बचा हुआ कमीशन सुशील को मिलेगा. सुशील ने करीब 65 लाख रुपये संजय को वापस कर दिए, लेकिन 43 लाख रुपये देने में वह आनाकानी करने लगा. कई बार कहने के बाद भी रुपये लौटाने को तैयार नहीं हुआ.



कोयला व्यापारी संजय सिंह (Coal trader Sanjay Singh) के अनुसार लाखों रुपये फंसे होने के कारण वह पैसे वापस पाने की कोशिश करते रहे. जब दबाव बनाया तो सुशील ने पुलिस में सिपाही होने की बात कहते हुए उन्हें धमकाने लगा. संजय के मुताबिक सुशील ने धमकी दी थी कि अगर ज्यादा रुपये के चक्कर में पड़ोगे, तो फर्जी मुकदमा लिखवा कर जेल भिजवा दूंगा. सिपाही की धमकियों से डर कर संजय सिंह ने डीजी पॉवर कारपोरेशन (DG Power Corporation Lucknow) से मिल कर शिकायत की थी. जिनके निर्देश पर आरोपी सुशील सिंह के खिलाफ गोमतीनगर थाने में आरोपी सिपाही में खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

