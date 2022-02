लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के पहले चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस ने अपना तीसरा घोषणा पत्र 'उन्नति विधान' जारी किया. कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने जन घोषणा पत्र उन्नति विधान को जारी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को बेहतर स्थिति में ले जाने का प्रयास करेंगे. जन घोषणा पत्र (Jan Ghoshna Patra) जनता के बीच जाकर तैयार किया गया है. प्रियंका ने इस मौके पर महिलाओं के लिए जारी शक्ति विधान, युवाओं के लिए जारी भर्ती विधान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आम लोगों से चर्चा करके ही इन योजनाओं को घोषणापत्र (Congress Manifesto for UP Election) में रखा है. वहीं, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने इस दौरान बड़ा एलान करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और महिलाओं को सरकारी नौकरी में 40% आरक्षण दिया जाएगा. आगे उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र लोगों से बात करके बनाई गई है और हम छोटे व्यापारियों को एक प्रतिशत ब्याज पर लोन देंगे, ताकि वो अच्छे से व्यापार कर सकें.

आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के 10 दिन के भीतर किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा. छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के तीन घंटे के भीतर इस संबंध में लिए गए फैसले के बारे में भी उन्होंने इस मौके पर जिक्र किया गया. प्रमुख घोषणाओं को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि 2500 में गेहूं-धान प्रति क्विंटल और 400 रुपये में गन्ना की खरीद की जाएगी. 20 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। 12 लाख खाली पदों को पहले भरेंगे. इसके अलावा 8 लाख रोजगार पैदा करेंगे. 40 फीसदी रोजगार महिलाओं को दिए जाएंगे. गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदे जाएंगे. इससे आवारा पशुओं को लेकर आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा.

वहीं, इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, आराधना मिश्रा मोना और सुप्रिया श्रीनेत मौजूद रहे. प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भरपूर समर्थन मिला है. पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है. इधर, घोषणापत्र के चेयरमैन सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रियंका गांधी के दिशा निर्देशन में यह घोषणापत्र तैयार हुआ है. इसमें हमारे सहयोगियों को बहुत सहयोग रहा है. हमारा तीसरा घोषणापत्र जारी हो रहा है. इससे पहले महिलाओं के लिए विशेष घोषणापत्र और युवाओं के लिए घोषणापत्र जारी किया जा चुका है.

उन्होंने कहा कि घोषणापत्र तो सभी पार्टियां निकालती हैं. लेकिन हम जनता के लिए काम करने के मकसद से मैदान मे हैं. हमारा प्रयास था कि घोषणापत्र को घर बैठे न बनाएं, इसलिए प्रियंका गांधी के दिशा-निर्देश में जनता के बीच पहुंचकर उनसे संवाद करने के उपरांत इसे मूर्त रूप दिया गया.

कांग्रेस के घोषणापत्र के मुख्य बिंदु

10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे.

2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदेंगे.

बिजली बिल हाफ होगा, कोरोना काल का बकाया खत्म किया जाएगा.

20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे.

कोरोना पीड़ितों को 25000 रुपये दिए जाएंगे.

किसी भी बीमारी पर सरकार की तरफ से 10 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा.

आवारा पशुओं से नुकसान झेलने वाले को 3000 रुपए का मुआवजा, गोधन न्याय योजना शुरू होगी। इसके तहत 2 रुपए में गोबर खरीदा जाएगा.

आउटसोर्सिंग को बंद किया जाएगा। धीरे-धीरे कुछ चरणों में संविदाकर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा.

रसोइया का वेतनमान 5000 रुपए तक बढ़ाएंगे.

झुग्गीवालों की जमीन उनके नाम की जाएगी.

चौकीदारों का वेतन 5 हजार रुपये प्रति माह किया जाएगा.

स्कूलों में बेहतहाश फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाएगी.

शिक्षामित्रों के अनुभव के अनुसार नियमितीकरण किया जाएगा.

