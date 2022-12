लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Uttar Pradesh) के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग (use of foul language) करने के मामले में यूपी 112 ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने (Sushant Golf City Police Station) में मुकदमा दर्ज कराया है.आरोप है कि वॉट्सऐप चैटिंग करते हुए गाजियाबाद लोनी के युवक ने सीएम योगी के लिए अपशब्दों को प्रयोग किया. इसकी शिकायत यूपी 112 को व्हाट्सएप के जरिये मिली थी.

सुशांत गोल्फ सिटी थाना प्रभारी (SHO Sushant Golf City Police Station) ने बताया कि यूपी 112 के ऑपरेशनल कमांडर मनोज शुक्ल (Operational Commander Manoj Shukla) ने तहरीर दी थी कि 27 नवंबर को संजय भाटी नाम के शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम के वॉट्सऐप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजा था. इसमें गाजियाबाद लोनी के अमित कसाना की एक चैटिंग थी. जिसमें उसने यूपी के मुख्यमंत्री के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था.

थाना प्रभारी (Station Incharge) ने बताया कि तहरीर के आधार पर अमित कसाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है. इसके लिए गाजियाबाद पुलिस से भी संपर्क किया गया है. बीते दिनों यूपी 112 में दो बार सीएम योगी को बम से उड़ाने के धमकी मिली थी. सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद ATS व साइबर सेल ने एक आरोपी को तमिलनाडु व दूसरे को राजस्थान से गिरफ्तार किया था.

