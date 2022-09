लखनऊ : लविवि के रसायन विज्ञान विभाग (Department of Chemistry) ने विभाग में पूर्व छात्र व्याख्यान श्रृंखला शुरू की गई. पहला व्याख्यान एमएससी रसायन विज्ञान 1984 बैच के छात्र डॉ. अश्वनी सिंह ने दिया, जो की वर्तमान में वरिष्ठ प्रधान अनुसंधान वैज्ञानिक (Abbvie, Inc, Chicago, IL, USA) में कार्यरत हैं. व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन पूर्व छात्र प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. सुधीर मेहरोत्रा ने किया. यह कार्यक्रम कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की गतिशील नेतृत्व से प्रेरणा लेते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल मिश्रा के कुशल नेतृत्व में हुआ.





अपने व्याख्यान में डॉ. सिंह ने सिस्टिक फाइब्रोसिस के विशेष संदर्भ में दवा के विकास में शामिल कदमों के बारे में एक विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि लक्षित दवा के विकास में प्रोटीन संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. उन्होंने बताया कि कैसे इस बीमारी के इलाज के लिए मल्टीपल थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है. अंत में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल मिश्रा ने विभाग को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए डॉ. अश्विनी सिंह को धन्यवाद दिया और कहा कि भविष्य में भी इस तरह की व्याख्यान श्रृंखला जारी रहेगी. कार्यक्रम में कुछ पूर्व छात्र 1971 बैच के डॉ. डीके दीक्षित, 1983 बैच की डॉ. सहीना, 1988 बैच की डॉ. सोनिका भाटिया सहित सभी फैकल्टी मेंबर्स, पीएचडी छात्र एवं स्नातकोत्तर छात्र मौजूद रहे.



