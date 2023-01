लखनऊ : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (Dr. APJ Abdul Kalam Technical University) ने इस सप्ताह से शुरू हो रहे विषम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने का इंतजार कर रहे छात्रों को राहत दी है. यह वे छात्र हैं जिनका अभी तक परिणाम नहीं जारी हुआ है. ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित स्पेशल कैरी ओवर एग्जाम व चैलेंज मूल्यांकन का परिणाम (Result of special carry over exam and challenge evaluation) अभी तक नहीं जारी हुआ है. ऐसे में यह छात्र अभी तक परीक्षा परिणाम जारी न होने के कारण अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे. साथ ही इन छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का भी संकट खड़ा हो गया था. जिसको लेकर छात्रों की ओर से लगातार परीक्षा में शामिल होने देने की मांग उठाई जा रही थी. विश्वविद्यालय की स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षाएं (Undergraduate and Postgraduate examinations) 4 जनवरी से 25 जनवरी तक आयोजित की जा रही हैं.

प्राविधिक विश्वविद्यालय (technical university) के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एसके पालीवाल (Controller of Examinations Professor SK Paliwal) ने बताया कि छात्रों की मांग को देखते हुए प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रशासन (technical university administration) ने बिना परिणाम के छात्रों को शर्तों के अनुरूप परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया. परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले सभी पाठ्यक्रमों में ऐसे छात्र जिनका परीक्षा परिणाम अपूर्ण अथवा अभी तक घोषित नहीं हुआ है. उनको शर्तों के साथ परीक्षा फॉर्म भरे जाने के लिए ईआरपी पोर्टल दोबारा से खोला (ERP portal reopened) जा रहा है.

परीक्षा नियंत्रक ने बताया (Controller of Examination told) कि सत्र 2021-22 के द्वितीय वर्ष के ऐसे छात्र जिनका कैरी ओवर व चैलेंज मूल्यांकन का अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा परिणाम अधूरा अथवा घोषित नहीं है. ऐसे छात्रों को सत्र 2022-23 के पांचवे सेमेस्टर की परीक्षा में परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि यदि उनका द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम पास, पीडब्ल्यूजी, पीसीपी होता है. तभी विश्वविद्यालय द्वारा उनके पांचवे सेमेस्टर का परिणाम घोषित किया जाएगा.

