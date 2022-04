लखनऊः सीबीएसई 12वीं सेकंड टर्म ( CBSE 12th term Exam) की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू हो रही हैं. अभी तक के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत बिजनेस स्टडीज का पेपर 17 मई को होगा. ETV Bharat के Success मंत्र कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय विद्यालय सीआरपीएफ की शिक्षिका नीतू पाण्डेय से खास मुलाकात. इस दौरान शिक्षिका नीतू पाण्डेय ने इस बिजनेस स्टडीज की परीक्षा में बेहतर अंक पाने के टिप्स दिए (How to prepare CBSE 12th Business Studies).

2022 की परीक्षा का पैटर्न क्या है? किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे?

उत्तरः टर्म-2, 2022 परीक्षा लिखित प्रकार की होगी, जिसका समय दो घंटे निर्धारित है. 15 मिनट छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त दिया जाएगा. प्रश्नपत्र में कुल 12 प्रश्न होंगे. इसमें चार प्रश्न 2 अंकों के अति लघु उत्तरीय प्रकार के होंगे. चार प्रश्न 3 अंकों के लघु उत्तरीय प्रकार के होंगे तथा चार प्रश्न 5 अंकों के दीर्घ उत्तरीय प्रकार के होंगे. प्रश्नपत्र में तीन अंक के एक प्रश्नों में एवं पांच अंक के दो प्रश्न में आतंरिक विकल्प भी होंगे. पाठ्यक्रम दो भागों में बंटा हुआ है. खंड-क Principles and functions of management से 20 अंकों के प्रश्न होंगे तथा खंड-Business finance and marketing में 20 अंकों के प्रश्न होंगे. प्रश्नपत्र में केस स्टडी आधारित प्रश्न भी होंगे. टर्म-2 के पाठ्यक्रम में ध्यान रहे की controlling और Consumer Protection से पांच- पांच अंकों के प्रश्न होंगे.

शिक्षिका नीतू पाण्डेय

महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन-कौन से हैं? जिनसे बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं?

उत्तरः Staffing, Directing and controlling चैप्टर के लिए भारांक 20 अंकों का है अर्थात केवल यही तीन चैप्टर ही ठीक से तैयार कर लेने पर छात्रों के 20 अंक सुरक्षित हो जाएंगे. इन तीनों चैप्टरों से सीबीएसई ने हर साल अनेक प्रश्न पूछे हैं. controlling चैप्टर से पांच अंक का प्रश्न संभावित है. इसी प्रकार Consumer Protection से पांच अंकों के प्रश्न पूंछे जाएंगे. Financial decision, Factors affecting fixed capital and working capital, functions of SEBI को ठीक से तैयार करना परीक्षा की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा.

कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो हर वर्ष अमूमन पूछे जाते हैं

उत्तरः चयन प्रक्रिया (Selection Process), नियुक्ति प्रक्रिया (Staffing process), नियंत्रण प्रक्रिया (Controlling Process) इनमें से किसी एक या कभी-कभी दो प्रक्रिया आना लगभग तय होता है. Advantages of Training, Motivation, Types of incentives, Advantages of internal and external sources of recruitment, factors affecting fixed and working capital, Money market instruments, Functions of SEBI से प्रश्न अत्यंत संभावित है. Consumer Rights, Responsibilities , Remedies available to consumers as per consumer protection act 2019 की अवधारण से एक या दो प्रश्न आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.

परीक्षा की तैयारी के दौरान क्या-क्या सावधानियां बरतें? तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए?

उत्तरः सर्व प्रथम टर्म-2 के पाठ्यक्रम एवं चैप्टर के अनुसार अंक आवंटन (जो ऊपर दिया है) का गहन अवलोकन करें. इसके लिए बाजार में उपलब्ध स्रोतों का उपयोग करने के बजाय सीबीएसई द्वारा उपलब्ध सूचना/परिपत्र का उपयोग करें जो सीबीएसई–अकादमिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. क्योंकि बाजार में उपलब्ध कई पुस्तकों में भ्रामक सूचनाएं हैं, जिससे छात्र दिग्भ्रमित हो सकते हैं. साथ ही सीबीएसई द्वारा उपलब्ध कराए गए टर्म-2 के सैंपल पेपर को मानक मानते हुए अधिकाधिक प्रश्नपत्रों का अभ्यास करें. NCERT की पुस्तकों को ही उत्तर लिखने एवं विषयवस्तु तैयार करने के लिए आधार बनाएं.

कुछ गलतियों जो अमूमन छात्र करते हैं. इन गलतियों को कैसे सुधारा जाए?

उत्तरः अवधारणाओं (CONCEPTS) को समझ कर पढ़े. अन्यथा परीक्षा में केस स्टडी प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाएंगे और समय प्रबंधन नहीं हो पाएगा. केस स्टडी आधारित प्रश्नों को गहनता से समझ कर उत्तर लिखे. किसी भी टॉपिक को हलके में लेने की गलती न करें. यहां मनगढ़ंत या काल्पनिक उत्तर लिखने की गलती न करें. सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें, तथ्यात्मक उत्तर लिखने का अभ्यास करें. परीक्षा के पूर्व व्यर्थ के तनाव से दूर रहें. सम्यक दिनचर्या अपनाएं. पढ़ने के लिए अभी से उचित टाइम टेबल बनाएं एवं उसका पालन करें.

उत्तर लिखते समय बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

परीक्षा के पूर्व प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए दिए जाने वाले 15 मिनट का पूर्ण प्रयोग करें. केस स्टडी आधारित प्रश्नों को गहनता से समझने का यही ठीक समय होता है. समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखे. अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादा लिखने से बचें. प्रश्नों का उत्तर बिन्दुवार देने का प्रयास करें. मुख्य शीर्षक को अलग से संकेत करे. मुख्य शब्दों को रेखांकित करें. कार्यों की प्रक्रिया या चरण लिखते समय श्रंखला का प्रयोग करें. यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो अगले प्रशन को करें और समय बचने पर उसको दोबारा करें. अंत में कुछ समय लिखे हुए उत्तरों का पुनरवलोकन करने हेतु जरुर बचाएं.

