केन्द्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर.

लखनऊ : फिल्में समाज को आईना (movies mirror of society) दिखाती हैं, लोग फिल्मों से प्ररेणा लेकर अपने जीवन मे उतारते हैं औऱ इन्हीं में फिल्मों में काम करने वाले कलाकार जब पैसों की खातिर नशे का प्रचार प्रसार करते हैं तो इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है. ऐसे कलाकार जो फिल्मों में या प्रचार प्रसार में नशा करने को लेकर बढ़ावा देते हैं. इन सभी कलाकारों का समाज के लोगों को बायकॉट (People of society boycott artists) कर देना चाहिए.



यह कहना है केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर (Union Minister of State Kaushal Kishore) का. केंद्रीय राज्यमंत्री (Union Minister of State) ने कहा समाज ऐसे फिल्मी कलाकारों की मूवी का बायकॉट (Boycott of movie of film actors) करे जो समाज में नशे को लेकर बढ़ावा देते हैं. उनको हीरो व हीरोइन कहना गलत है जो नशा करते हैं या नशे का प्रचार करते हैं हीरो हीरोइन तो वह हैं जो समाज को सुधारने का प्रयास करें. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड अपने-आप बहुत बड़ी दुनिया है. यहां हर स्टार अपने-अपने स्टाइल और हुनर से जाना जाता है. कई ऐसे भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो अपनी लाइफ स्टाइल से कभी समझौता ही नहीं करते हैं. पर्दे पर इन स्टार्स के लाखों-करोड़ों फैंस होते हैं और ये फैंस उन्हें पर्दे पर ही देख कर अपना रोल मॉडल बना लेते हैं.

केंद्रीय राज्यमंत्री आवासन व शहरी कौशल किशोर (Union Minister of State for Housing and Urban kaushal Kishore) ने देशवाशियों से अपील की है कि जो कलाकार नशे का प्रचार प्रसार करते हैं. ऐसे अभिनेताओं की फिल्में न देखें, वह लोग केवल एक्टर व ऐक्ट्रेस हो सकती हैं. उनको हीरो व हीरोइन कहना गलत होगा. जो समाज को सुधारने का प्रयास करें, देश को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए नशा मुक्त भारत बनाने का काम करें. अच्छी राह दिखाने का काम करें. ऐसे लोग ही हीरो और हीरोइन होते हैं. उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान कौशल का में कई फ़िल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो हीरोइन जुड़े हैं और नशा मुक्त भारत बनाने में योगदान दे रहे हैं.



