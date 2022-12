लखनऊ : यूपी एसटीएफ (UP STF) को फर्जी प्लेसमेंट सेंटर (bogus placement center) चलाकर बेरोजगार युवक-युवतियों के साथ धोखाधड़ी कर नौकरी दिलाने का लालच देकर मोटी रकम वसूल करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है. एसटीएफ की टीम ने रंजन कुमार मुजफ्फरनगर, नारायण केला मेरठ व मोहित शर्मा मेरठ को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 1 कम्प्यूटर, 12 मोबाइल फोन, 18 अदद सिमकार्ड व मोटरसाइकिल बरामद की गई है.



एसटीएफ को पिछले कुछ समय से जनपद मेरठ में फर्जी प्लेसमेंट सेंटर (bogus placement center) चलाकर बेरोजगार युवक-युवतियों के साथ धोखाधड़ी कर नौकरी दिलाने का लालच देकर मोटी रकम वसूल करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं. इस सम्बन्ध में एसटीएफ फील्ड इकाई, मेरठ को गिरोह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए निर्देश दिए गए थे. इसके बाद बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, मेरठ (STF Field Unit, Meerut) द्वारा जानकारी जुटाई गई. जानकारी मिली कि क्षेत्र के भूतनाथ चौराहा, एल ब्लाॅक स्थित मरीनर्स आरकेड कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर एक प्लेसमेंट सेंटर चल रहा है. जिसमें कुछ लोग बेरोजगार नव-युवकों को नौकरी दिलाने के एवज में मोटी रकम वूसल करते हैं. इस गिरोह के लोग आज मौजूद हैं. इस सूचना पर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए प्लेसमेंट से तीन व्यक्तियों को पकड़ा.



पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हुई कि यह लोग अनुज पुनिया (Anuj Punia) निवासी ग्राम नेक, थाना जानी, जनपद मेरठ के साथ मिलकर वर्ष-2020 से फर्जी प्लेसमेंट सेंटर चला रहे थे. पहले इनका आफिस तेजगढ़ी चौराहा मेरठ के पास किराए पर था. यहां इन लोगों ने नवंबर 2022 में यह आफिस किराए पर लेकर शुरू किया था. इनके गैंग का सरगना अनुज पुनिया ही है. रंजन कुमार पहले नोएडा में आरओ कंपनी में मार्केटिंग आफिसर की हैसियत से काम करता था. जहां इसकी मुलाकात अनुज पुनिया से हुई थी. अनुज पुनिया (Anuj Punia) ने रंजन कुमार को बताया था कि उसके लिए काम करो, आपको यहां से ज्यादा पैसे दूंगा. इस पर रंजन कुमार (Ranjan Kumar) वर्ष-2020 में अनुज पुनिया से मेरठ में आकर मिला और अनुज पुनिया ने बताया कि उसकी Found it कंपनी के कर्मचारियों से जान पहचान है, जिनसे वह बेरोजगार युवक व युवतियों का डाटा खरीदकर Found it कंपनी के नाम से काल कर जीओ कंपनी, वीवो कंपनी, एयरपोर्ट एक्जीक्यूटिव, केविन क्रू (Airport Executive, Kevin Crews) आदि में नौकरी दिलाने की बात कहकर पैसा किसी भी एकाउंट में मंगवा लेते थे और उसके बाद ये लोग सिम बंद कर देते थे.

