लखनऊ : गोमती नदी में मंगलवार रात गिरी कार में सवार राहुल के शव को गोताखोरों ने शनिवार को खोज निकाला. एडीसीपी ईस्ट सैयद अब्बास (ADCP East Syed Abbas) ने बताया कि एनडीआरएफ और गोताखोरों (NDRF and divers) की मदद से नदी में डूबने वाले राहुल का शव बरामद कर लिया गया है. जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. इस मामले में जल्द ही उस गाड़ी का टेक्निकल मुआयना किया जाएगा जिसमें 4 लोग सवार थे.



बता दें, पिछले मंगलवार को रिट्ज गाड़ी में सवार चार लोग गोमती नदी के रिवरफ्रंट (Riverfront of Gomti River) इलाके में कुत्ते को टहलने पहुंचे थे. जहां पर जलभराव व फिसलन के चलते गाड़ी गोमती नदी में गिर गई. घटना के दौरान दो लोग दुष्यंत व अभिषेक गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकल गए. जबकि दो अन्य मीना व राहुल नदी में डूब गए. गाड़ी के साथ नदी में डूबने वाले राहुल के शव को बरामद कर लिया गया है. वहीं मीना का शव पहले ही बरामद किया जा चुका है. पुलिस इस पूरे मामले में गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकले अभिषेक व दुष्यंत से लगातार पूछताछ कर रही है.



घटना के दौरान कार में एक कुत्ता भी मौजूद था. गाड़ी के बाहर निकलने पर गाड़ी में कुत्ते का शव भी बरामद हुआ था. माना जा रहा है कि चारों लोग रात के समय रिवरफ्रंट इलाके में कुत्ते के साथ टहलने आए थे. इसी दौरान हादसा हो गया. शोर सुन मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने रस्सी की मदद से अभिषेक व दुष्यंत को बचा लिया था. जबकि मीना व राहुल नदी में डूब गए थे. वहीं इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया था और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए थे. बहरहाल पुलिस पूरे मामले को दुर्घटना मानकर जांच कर रही है. हालांकि चर्चा यह भी है कि कहीं यह घटना कोई अपराध तो नहीं. इस पर एडीसीपी ईस्ट सैयद अब्बास (ADCP East Syed Abbas) के अनुसार घटना के बाबत अभिषेक व दुष्यंत ()Abhishek and Dushyant से सवाल किए गए हैं. किसी तरह का कोई क्राइम एंगल अभी तक सामने नहीं आया है.

यह भी पढ़ें : एयरपोर्ट पर शहीदों को अधिकारियों ने अर्पित किए श्रद्धासुमन, सिक्किम में हुए थे शहीद