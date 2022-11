लखनऊ : मैनपुरी लोकसभा, खतौली और रामपुर विधानसभा में उपचुनाव (By elections in Mainpuri Lok Sabha, Khatauli and Rampur Assembly) के अलावा भारतीय जनता पार्टी की निकाय चुनाव में क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर बुधवार शाम को बैठक की जाएगी. भाजपा उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर शाम 7:00 बजे आयोजित की जाएगी. इस बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त दोनों उपमुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के अलावा उत्तर प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे. आगामी उपचुनाव को लेकर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी.

भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी समय-समय पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक करती रहती है. इस बैठक में ना केवल संगठन बल्कि सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उपमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहते हैं. इसके अलावा संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन, उत्तर प्रदेश प्रभारी और सभी प्रमुख पदाधिकारियों की मौजूद रहेंगे. इस बार इस बैठक की प्रमुख रूपरेखा आगामी उपचुनाव होंगे. समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में उपचुनाव होंगे. इसके अलावा रामपुर में आजम खान और खतौली विधायक की सदस्यता समाप्त होने के बाद 5 दिसंबर को इन सीटों पर भी उपचुनाव होना है. भारतीय जनता पार्टी के लिए तीनों उपचुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा पूर्ण हैं, इसलिए इस कोर कमेटी की मीटिंग में चुनाव की रूपरेखा तय होगी. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इन उप चुनाव के लिए अपने आगामी कार्यक्रम घोषित करेगी.

यह भी पढ़ें : बृजलाल खाबरी ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य व अपराध मामले में पूरी तरह फेल