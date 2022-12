लखनऊ: समाजवादी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत का पलटवार किया है. समाजवादी पार्टी लगातार निर्वाचन आयोग में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पक्षपात के आरोप को लेकर शिकायत करती रही है. पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार पक्षपात करने की शिकायत की है. इसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी समाजवादी पार्टी की शिकायत की गई है. भाजपा ने मैनपुरी उपचुनाव में मतदाताओं को लालच देने साड़ियों, स्वेटर का वितरण करने और बिना इजाजत के जनसभाएं करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है.

भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव (Mainpuri Lok Sabha by election) में समाजवादी पार्टी के अराजक तत्वों पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है. शनिवार को पार्टी के प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर (UP BJP General Secretary JPS Rathore) ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में अराजक तत्वों के नामों की सूची सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पत्र में भाजपा द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई अति संवेदनशील बूथों की सूची पर तुरंत कड़ी सुरक्षा तथा अराजकतत्वों को बूथ कैपचरिंग करने से रोकने की भी मांग की गई है.



मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी द्वारा मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में चुनाव आचार संहिता का उल्घंघन (Violation of election code of conduct) किया गया है. लोकसभा उपचुनाव का प्रचार कार्य शनिवार को समाप्त हो गया. लेकिन, मतदान के पूर्व मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में अब भी समाजवादी पार्टी के अराजकतत्वों के द्वारा मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है. पूर्व में भी इसके खिलाफ पार्टी ने 30 नवंबर को स्थानीय प्रशासन एवं चुनाव आयोग को भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन, इसके बाद भी सपा के संरक्षण अराजकतत्व मतदाताओं को डरा धमका रहे है. समाजवादी पार्टी के ये अराजकतत्व मैनपुरी लोकसभा के करहल, किशनी और जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम हथियार और गाड़ियों के काफिले से गांव-गांव जाकर मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं.

प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर ने पत्र के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्घंघन (BJP Complaint of SP anarchy in Mainpuri) कर रही है. समाजवादी पार्टी की ओर से मतदाताओं को साड़ियों का वितरण किया गया. स्कूलों में बच्चों को स्वेटर बांटे जा रहे हैं. वाहनों के बडे़ काफिलों के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक घूम रहे हैं. बिना अनुमति के रो ब्लॉक कर जनसभाएं की गई.



