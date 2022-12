लखनऊ : प्रदेश में इन दिनों शादी-ब्याह का सीजन (wedding season) चल रहा है. जिसके चलते सब्जियों के दाम (rates of vegetables) में बढ़ोतरी हुई है. गर्मी से लेकर अब तक महंगे दाम पर बिकने वाली सब्जियों के दामों से कुछ राहत मिली थी. फिलहाल सहालग (wedding season) के चलते हरी सब्जियों (green vegetables) के दामों में 10 से 15 रुपये की बढ़ोतरी हो गई.

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भिंडी और तरोई (ladyfinger and Ridge gourd) में हुई है. हफ्ते भर पहले 30 रुपये में बिकने वाली यह सब्जियां 60 रुपये किलो तक बिकने लगी हैं. व्यापारियों (merchants) का कहना है कि शादी के सीजन के चलते सब्जियों के दाम में उछाल (Rise in prices of vegetables) आया है. ऐसे में हरी सब्जियों के दामों में 10 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है.





शुक्रवार को आलू (पुराना) रु30 किलो, आलू (नया) रु50 किलो, प्याज रु30 किलो, टमाटर रु30 किलो, नीबू रु40 किलो, कद्दू 30 किलो, लौकी रु25 किलो, पालक रु40 किलो,

भिंडी रु60 किलो, मिर्च रु30 किलो, गोभी रु30/पीस, तरोई रु60 किलो, लहसुन रु40 किलो, करेला रु40 किलो, परवल रु60 किलो, मटर रु80 किलो, सेम रु50 किलो, शिमला मिर्च रु30 प्रति किलोग्राम बिका.

