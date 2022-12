लखनऊ : पति ने अपनी पत्नी को पीटकर घर से इसलिए भगा दिया कि वह उसके अवैध संबंधों में रोड़ा (entanglement in illegal relations) बनी हुई थी. जब भी पति अपनी महिला मित्र से बातें करता तो पत्नी उसका विरोध करती थी. फिलहाल पीड़िता पत्नी की शिकायत (Complaint of the victim's wife) पर आरोपी पति (accused husband) के ऊपर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है.



लखनऊ के हुसैनगंज (Hussainganj of Lucknow) में एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला निवासी चितवापुर वीरनगर (Chitwapur Virnagar) ने शनिवार को थाने पर शिकायत दर्ज कराई ककि उसके पति उसके साथ मारपीट करते हैं. उसके पति का किसी अन्य महिला से प्रेम प्रसंग है. इसके कारण वह मुझे प्रताड़ित और मारपीट करते हैं. शनिवार को जब मैंने अवैध संबंधों के बाबत विरोध किया तो पति अजम साहू ने उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया. मारपीट के कारण पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं.

पीड़िता का आरोप है (victim's allegation) कि पति अपने परिवार के साथ जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. हुसैनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Hussainganj police station in-charge Jitendra Pratap Singh) ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी को घर से पीटकर भगा दिया था. पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पति पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

