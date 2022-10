लखनऊ : तालकटोरा पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर (misguide) भगा ले जाने वाले आरोपी को उन्नाव से गिरफ्तार किया है. नाबालिग की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस जांच में नाबालिग से शादी का झांसा देकर (on the pretext of marriage) भगा ले जाने की बात सामने आई थी. इसके बाद पुलिस टीम ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया.





लखनऊ के कमिश्नरेट थाना तालकटोरा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 17 अक्टूबर को तहरीर दी थी. महिला के अनुसार दीपक निवासी आलमबाग थाना कृष्णानगर (25) उनकी 14 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर कहीं भगा ले गया है. तहरीर मिलने पर पारा पुलिस ने लड़की की बरामदी के लिए टीम गठित कर दी. इसके बाद शुक्रवार को आरोपी दीपक को मोहल्ला विकासनगर कस्बा अजगैन थाना अजगैन से गिरफ़्तार कर लिया गया. आरोपी के पास से लड़की को बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया.





इंस्पेक्टर तालकटोरा रिकेश कुमार सिंह (Inspector Talkatora Rikesh Kumar Singh) ने बताया कि दीपक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को भगाकर अपने साथ ले गया था. लड़की की मां की शिकायत के बाद पुलिस टीम लगातार आरोपी की गिरफ़्तारी के लिए प्रयास कर रही थी. सूचना मिली थी कि शुक्रवार को आरोपी लड़की को कहीं और ले जाने के फिराक में था. इस सूचना पर आरोपी को उन्नाव से गिरफ़्तार कर लिया और बच्ची को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

