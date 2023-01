लखनऊ : राजधानी के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) संस्थान में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती (Recruitment of Nursing Officer in SGPGI) के लिए 905 पद का विज्ञापन जारी करेगा. इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन (Apply today for posts of 905 nurses in PGI) आज यानी गुरुवार से कर सकेंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी होगी. पीजीआई (SGPGI Lucknow) में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी. परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा.

एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोपराइटर डॉक्टर आरके धीमान (SGPGI Director Proprietor Dr RK Dhiman) ने बताया कि पीजीआई में 905 नर्सों के पद का विज्ञापन (Recruitment advertisement for the post of 905 nurses in PGI) निकाला गया है. इसमें बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग/बीएससी नर्सिंग 191 एसटी की 19 ओबीसी के 243 ईडब्लूएस के 90 और सामान की 362 पदों पर भर्ती होगी. इसके समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं.



पीजीआई के निदेशक डॉ प्रोफेसर आरके धीमान (PGI Director Dr Professor RK Dhiman) का कहना है कि इच्छुक विद्यार्थी शैक्षिक योग्यता उम्र श्री समेत अन्य सभी जानकारियां संस्थान की वेबसाइट www.sgpgi.org.in पर उपलब्ध है. अभ्यर्थियों को एसजीपीजीआई की वेबसाइट (SGPGI website) पर जाकर आवेदन करना होगा. इसमें सभी प्रकार की जानकारियां दी गई हैं. ओबीसी, ईडब्लूएस और सामान्य अभ्यार्थियों को आवेदन फीस 1180 रुपये देनी होगी. एसी और एसटी को ₹708 देने होंगे. इससे पहले सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के तहत 45 हजार पदों का सृजन किया था. साथ ही इसी महीने KGMU और लोहिया संस्थान में भी करीब 14 हजार पदों के सृजन को मंजूरी दी है. अब SGPGI में भी स्टाफ की कमी को पूरा कर रही है.



