लखनऊ: राजधानी के डिग्री कॉलेजों में दाखिले की दौड़ तेज हो गई है. बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कालेज (KKV) में नए शैक्षिक सत्र (2022-23) में परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले शुरू हो गए हैं. इसके साथ ही शहर के कई डिग्री कॉलेज में भी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है.



BSNV में ऐसे करें आवेदनः BSNV में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई. आवेदन और प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हता का विवरण वेबसाइट www.bsnvpgcollege.co.in पर जारी कर दिया. एमए अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, राजनीति शास्त्र में 60-60 सीटों पर दाखिले मेरिट के आधार पर होंगे. इसी तरह एमएससी गणित और एमकाम में 60-60, एमएससी रसायन व फिजिक्स में 30-30 सीटों पर प्रवेश की सुविधा रहेगी.

इन कोर्सों में प्रवेश मेरिट के आधार पर ही होंगे. प्रवेश के समय सत्यापन के लिए हाईस्कूल, इंटर और स्नातक की मार्कशीट व फोटोकापी, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की मूल प्रति एवं फोटोकापी, चरित्र प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन फीस रसीद की मूल प्रति साथ लानी होगी.



DAV में पहले आओ-पहले पाओः नेशनल पीजी कॉलेज (DAV) शैक्षिक सत्र 2022-23 में पहले आओ और पहले पाओ’ के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया जारी की है. संस्थान में स्नातक (BA) की 550, बीएससी 385 और एमए प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की 66 सीटें स्वीकृत की गई हैं. प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था भी लागू रहेगी.



National PG में एक दिन का अवसरः नेशनल पीजी कॉलेज में स्नातक स्तर में ( B.A. , B.Com , B.Sc. Bio and Maths ) है. जबकि BBA / BBA ( MS ) / BBA ( Tourism ) / BCA / B.Com .( H )/ BAJMC तथा B.Voc ( 1. Banking and Finance 2. Software Development and E Governance ) में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भरने अंतिम तिथि 5 जुलाई की गई है.

इसके बाद भी राजधानी के इन कॉलेजों में आवेदन की तिथि बढ़ीः महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कालेज और कालीचरण डिग्री कॉलेज की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक है. जबकि बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज में स्नातक के आवेदन की अंतिम तिथि 16 जुलाई तक और शिया पीजी कॉलेज की अंतिम तिथि 20 जुलाई है. इसके अलावा नेशनल पीजी कालेज के स्नातक में पांच जुलाई तक और परास्नातक में 20 जुलाई तक अंतिम तिथि है.

