लखनऊ : उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की राजनीति पार्टी बन कर उभरी अपना दल (सोनेलाल) अब राज्य में अपना संगठन बढ़ाने के साथ-साथ अपनी सहयोगी शाखाओं को भी मजबूत कर रही है. पार्टी सुप्रीमो व केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल (Minister Anupriya Patel) के अनुमोदन के बाद बुधवार को अपना दल (सोनेलाल) 'Apna Dal Sonelal' के महिला मोर्चा, श्रमिक मंच, व्यापार मंच, अल्पसंख्यक मंच, विधि मंच , सहकारिता मंच समेत सभी शाखाओं में प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं.



राज्य में निकाय चुनाव (civic elections in the state) भले ही अभी कुछ समय के लिए टल गए हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों (Political parties) ने इसके लिए अपने-अपने संगठन मजबूत करने शुरू कर दिए हैं. अपना दल (सोनेलाल) ने बुधवार को जिन शाखाओं के प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए हैं. इनमें दीपमाला को महिला मंच, अंजनी पटेल की श्रमिक मंच, पुष्कर चौधरी को व्यापार मंच का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है.

अहमद खान मंसूरी को अल्पसंख्यक मंच (Ahmed Khan Mansoori Minority Forum), सुरेंद्र मौर्य को विधि मंच, आरपी गौतम को सहकारिता मंच का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. अपना दल (सोनेलाल) के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल (State President Rajkumar Pal) ने महेश चौधरी जाट को चिकित्सा मंच (Medical platform to Mahesh Chowdhary Jat), वंश नारायण सिंह को किसान मंच (Kisan Manch to Vansh Narayan Singh) व राम सिंह पटेल को शिक्षक मंच (Teacher's Forum to Ram Singh Patel) का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है.

यह भी पढ़ें : STF ने रुद्रपुर से यूपी के ड्रग डीलर को पकड़ा, लाखों की स्मैक बरामद, संपत्ति होगी जब्त