लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिलने के बाद पत्र लिखकर राहुल गांधी को धन्यवाद दिया है. साथ ही उन्हें भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं. मंगलवार यानी 3 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में शुरू होगी. 5 जनवरी की शाम तक यह यात्रा यूपी में रहेगी. यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के विपक्षी नेताओं को आमंत्रण पत्र भेजा है.

इसी क्रम में राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party President Akhilesh Yadav) को भारत जोड़ो यात्रा का आमंत्रण पत्र भेजा था. आमंत्रित करने के लिए अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा आमंत्रण पत्र दिए जाने को लेकर राहुल गांधी को धन्यवाद दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Former Chief Minister Akhilesh Yadav) ने पत्र में लिखा है कि भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. आशा है कि यात्रा हमारे देश में समावेशी संस्कृति का संरक्षण करेगी, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना, हर स्तर पर न्याय और समानता को स्थापित करना है.

देश की खुशहाली और विकास के लिए समाजवादी पार्टी की नीतियां राष्ट्रीय विकल्प (Samajwadi Party Policies National Choice) हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण राष्ट्रीय है. सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय हित के लिए समाजवादी विचारधारा सर्वोपरि है. समाजवादी पार्टी अपने विचारों और कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध (Samajwadi Party committed to its ideas and programs) है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को जब-जब सेवा का मौका मिला है, तब-तब उसने देश की जनता के लिए सर्वहितकारी और सर्वोत्तम कार्य किए हैं. समाजवादी सरकारों के दौरान समाजवादी पार्टी की नीतियों पर चलकर किए गए कार्यों को दूसरे प्रदेशों और देश की सरकारों ने अनुसरण किया है.

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Former Chief Minister Akhilesh Yadav) ने कहा कि समाजवादी पार्टी की आर्थिक, सामाजिक और कृषि नीतियां सुस्पष्ट हैं. समाजवादी पार्टी हमेशा छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की समर्थक रही है. आज के वर्तमान आर्थिक परिवेश को देखते हुए स्पष्ट है कि छोटे और मध्यम उद्योग ही देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों को आगे बढ़ाने की समर्थक रही है. उन्होंने कहा कि सन् 2023 की राजनैतिक संभावनाओं के चलते सन् 2024 में सांप्रदायिक और नफरती राजनीति के समापन की रेखा खींच जाएगी. राष्ट्रीय राजनीति में समाजवादी विचारधारा का रास्ता (The path of socialist ideology in national politics) प्रशस्त होगा.

यह भी पढ़ें : मोदी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नोटबंदी की प्रक्रिया में त्रुटि नहीं