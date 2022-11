लखनऊ : चौक थाना क्षेत्र में मंगलवार को निर्माणाधीन मकान में जमीन के नीचे चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा (pot full of silver coins) कौतूहल का विषय बन गया. यहां एक मकान की खोदाई के दौरान चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा (A pot filled with silver coins during digging) निकलने से क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में जुटने लगे. हालांकि सिक्कों के निकलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फौरन पुरातत्व विभाग को सूचना देकर कार्रवाई की.

पुलिस के मुताबिक यहियागंज क्षेत्र में मंगलवार को एक मकान में खोदाई हो रही थी. इस दौरान मजदूरों को जमीन के अंदर से चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला. खोदाई यहियागंज के भीमनगर में रहने वाले ज्ञान सिंह के मकान में हो रही थी. पुराने सिक्कों की वजह से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे थे. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घड़े को कब्जे में लेकर सिक्के गिनवाए जो 130 निकले. इसके बाद पुरातत्व विभाग (archeology department) को सूचना दी.



एडीसीपी पश्चिम चिंंरजीव नाथ सिन्हा (ADCP West Chiranjeev Nath Sinha) के मुताबिक सिक्कों की पुरातत्व विभाग जांच कर रहा है. चांदी के सिक्के काफी पुराने हैं. पुरातत्व विभाग के द्वारा जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस इलाके में पुरानी इमारातें, मकबरे और ऐतिहासिक स्थान (Old buildings, tombs and historical places) हैं. जहां पुराने जमाने में लोग घरों में सोना, चांदी और जेवरात मटकों में रखकर दीवारों और जमीन में छिपाया करते थे. इसमें कोई खास बात नहीं है.

यह भी पढ़ें : बागपत में ऑनर किलिंग, महिला और प्रेमी के शव जंगलों में मिले