लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) में नए साल में सिपाहियों के खाली पड़े 35 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए डीजीपी मुख्यालय (DGP Headquarters) ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UP Police Recruitment and Promotion Board को प्रस्ताव भेजा है. वहीं खेल के कोटे से चल रही 534 पदों पर सिपाही की भर्ती को अगले तीन महीनों में पूरा करने का बोर्ड दावा कर रहा है.

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UP Police Recruitment and Promotion Board) के डीजी राज कुमार विश्वकर्मा के मुताबिक (According to DG Raj Kumar Vishwakarma) डीजीपी मुख्यालय की ओर से 35,757 पदों पर सिपाहियों की भर्ती के लिए प्रस्ताव मिला है. इसके लिए बोर्ड ने कार्यदायी संस्था के चयन की कार्रवाई शुरू कर दी है. जैसे ही कार्यदायी संस्था के चयन होता है, अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे. खेल कोटे से कॉन्स्टेबल के 534 पदों पर सीधी भर्ती अगले तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी. इसके लिए 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आवेदन लिए गए थे. इसमें 7000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनके आवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है. दिसंबर के अंत तक परीक्षण का काम पूरा होगा और जनवरी के अंत तक अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.



उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सतर्कता विभाग (Uttar Pradesh Police and Vigilance Department) में लिपिक संवर्ग (clerical cadre) के 1329 पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी. इसके लिए लिखित परीक्षा, टंकण परीक्षा और आशुलिपि परीक्षा कराई जा चुकी है. इसका परिणाम तैयार कराया जा रहा है. दिसंबर के अंत तक इसका चयन परिणाम (selection result) आ जाएगा.

