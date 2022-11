लखनऊ : शहर में डेंगू संक्रमितों (dengue infected) की संख्या में इजाफा हो रहा हैं. बुधवार को 28 लोग डेंगू की चपेट में (28 people in the grip of dengue) आ गए हैं. बीते मंगलवार को शहर में 34 डेंगू संक्रमित मरीज मिले थे. बुखार के मरीजों की संख्या में कमी नहीं (No reduction in the number of patients) आ रही है. डॉक्टर की सलाह से लेकर जांच के लिए अस्पतालों में मारामारी मची रही.

बुधवार को अलीगंज में सबसे ज्यादा छह लोग डेंगू की गिरफ्त में आ गए हैं. आलमबाग व इंदिरानगर में पांच-पांच लोग डेंगू के शिकार हो गए हैं. चिनहट में चार, एनके रोड, सरोजनीनगर, ऐशबाग में दो-दो लोगों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव (dengue positive) आई है. मोहनलालगंज व टूडियागंज में एक-एक लोग डेंगू की जद में आए हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 2176 घरों का सर्वेक्षण किया. तीन घरों में डेंगू मच्छर के लार्वा (dengue mosquito larvae) मिले. इन घरों के स्वामी को नोटिस जारी की गई है. नगर और जिला मलेरिया अधिकारी (District Malaria Officer) की टीमों ने विभिन्न स्थलों भवनों का निरीक्षण किया. इस दौरान एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया.





मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ (Chief Medical Officer Lucknow) के निर्देशों के क्रम में डॉ. सोमनाथ, उप मुख्य चिकित्साधिकारी (Deputy Chief Medical Officer) (वीबीडी) एवं डॉ. निशान्त निर्वाण, चिकित्साधिकारी द्वारा आशियाना एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में मच्छर जनित स्थितियों का जायजा लेने के लिए निरीक्षण किया गया. इस दौरान क्षेत्र में कार्यरत टीम को आवश्यक निर्देश दिए गए.

