लखनऊ: 15 सितंबर को भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service) के पद पर प्रोन्नत हुए यूपी के 26 प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग (Provincial Police Service Cadre) अधिकारियों को उनकी वर्तमान पोस्टिंग वाले क्षेत्र में ही आईपीएस के पद पर तैनाती (26 IPS get posting in UP) दे दी गई है. इसको लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया.

पुलिस मुख्यालय ने जारी किया पोस्टिंग का आदेस

जानकारी के मुताबिक, प्रोन्नत हुए जिन 26 आईपीएस अधिकारियों को तैनाती ( 26 officers converted from PPS to IPS get posting in UP) मिली है, उनमें प्रदीप कुमार एएसपी केस्को कानपुर, विपुल कुमार श्रीवास्तव एएसपी सुल्तानपुर, हरिगोविंद एएसपी पुलिस ट्रेनिंग निदेशालय, पंकज एएसपी सुरक्षा अयोध्या, घनश्याम एएसपी सुरक्षा गोरखपुर, विद्यासागर मिश्रा एएसपी पूर्वी प्रतापगढ़, आनंद कुमार एसओ टू एडीजी जोन गोरखपुर, राजेश कुमार एएसपी मैनपुरी, राम सुरेश उप सेनानायक 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर में तैनाती मिली है.

इसके अलावा मोहम्मद तारिक एएसपी एटीसी सीतापुर, रविशंकर निम एडीसीपी प्रयागराज, महेंद्र पाल सिंह एएसपी साइबर क्राइम, निधि सोनकर एएसपी विजिलेंस, बसंत लाल एडीसीपी लखनऊ, सुशील कुमार एएसपी एटीएस, देवेंद्र भूषण उप सेनानायक 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर, आशुतोष मिश्रा एएसपी उत्तरी बाराबंकी, राजीव दीक्षित एडीसीपी गौतमबुद्ध नगर, रामनयन सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, आशुतोष द्विवेदी एएसपी एएनटीएफ, अरुण कुमार सिंह एएसपी दक्षिणी गोरखपुर, दुर्गेश कुमार एएसपी डीजीपी मुख्यालय, विनोद पांडेय एएसपी क्राइम एटा, नीरज कुमार पांडेय एडीसीपी वाराणसी और सुरेंद्र नाथ तिवारी एएसपी सिटी बुलंदशहर में आईपीएस के तौर पर तैनात रहेंगे. (UP News in Hindi)

