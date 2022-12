ललितपुरः जनपद के थाना जखोरा (Thana Jakhora) लखनपुरा गांव में एक बेटे ने अपने माता पिता को छत से फेंक (Throw parents from the roof in Lalitpur) दिया. जिससे दोनों लोगों मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



थाना जखोरा (Thana Jakhora) के लखनपुरा गांव में पुरन (78) और उनकी पत्नी नन्ही बाई (68) रहते थे. उनका बेटा भीकम प्रजापति मानसिक रूप से विक्षिप्त है. मंगलवार की देर रात विक्षिप्त बेटे ने मारपीट कर अपने माता पिता को छत से फेंक दिया. इसके बाद उनपर पत्थरों से हमला कर दिया. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें छुड़ाया. इसके बाद घायल हालत में दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.





ग्रामीणों ने बताया कि मानसिक विक्षिप्त भीकम प्रजापति जन्म से ही विक्षिप्त है. आए दिन वह लोगों से झगड़ना उसके लिए आम बात है. हालांकि मानसिक विक्षिप्त युवक का इलाज चल रहा है. लेकिन पागलपन में कोई सुधार नहीं है. बांसी चौकी इंचार्ज ने बताया कि मानसिक विक्षिप्त भीकम ने छत से अपने माता पिता को फेंक दिया. जिससे उक्त युवक के माता पिता की इलाज के दौरान मौत हो गयी है. पुलिस दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है.



