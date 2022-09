ललितपुर: गुरुवार को कोतवाली तालबेहट के पास नेशनल हाईवे 44 (Lalitpur Kotwali Talbehat NH 44) पर तेज रफ्तार ट्रक ने 4 गायों को रौंद दिया. इससे चारों गायों की मौके पर ही मौत (four cow died due to truck collision in Lalitpur) हो गई. इस घटना के बाद महांडलेश्वर रामगोपाल दास ने समर्थकों के साथ हाईवे को जाम कर दिया.

इंदौर के खतीपुरा राम मंदिर के महामंडलेश्वर अपने कापिले के साथ हाईवे 44 से गुजर रहे थे. तभी यह हादसा (four cow died due to truck collision in Lalitpur) हो गया. रामगोपाल दास ने जैसे ही मृत गायों को देखा, तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद (Lalitpur NH 44 people blocked) कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया.



मौके पर पहुंची पुलिस ने महामंडलेश्वर रामगोपाल दास (Mahamandaleshwar Ramgopal Das) को इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया. तब जाकर लोगों ने जाम खोला और आवाजाही शुरू हुई. ललितपुर में कई गोशाला होने के बाद भी सड़क पर आवारा पशु घूमते नजर आते हैं और आये दिन सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं.



