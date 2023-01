कुशीनगर में ओबीसी महासभा का प्रदर्शन

कुशीनगर/गोरखपुर/मुजफ्फरनगर: यूपी में निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समाप्त होने के बाद ओबीसी महासभा सड़कों पर उतर आई है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं. कुशीनगर में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को अपना चार सूत्रीय ज्ञापन सौपा हैं. जिसमें सरकार को बिना आरक्षण के चुनाव ना कराने की चेतावनी दी है. गोरखपुर और मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार की नीतियों और ओबीसी आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन किया हैं.

कुशीनगर में ओबीसी महासभा के सदस्यों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया. लोगों ने वर्तमान सरकार को पिछड़ा वर्ग के खिलाफ बताकर (Demonstration of OBC Mahasabha in Kushinagar) नारेबाजी की. OBC महसभा के कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन करेंगे. बतादें, निकाय चुनाव में आरक्षण में हुई गड़बड़ी के बाद पिछड़ा वर्ग प्रदेश सरकार से काफी नाराज दिख रहा हैं. ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौपा हैं. उस ज्ञापन में ओबीसी महासभा ने चार बिंदुओं को सम्मलित किया है. जिसमें बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय ना कराना पहली मांग की गई है. इसके साथ ही आगामी चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सभी संवैधानिक औपचारिकता के साथ ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई को पूर्ण करने की मांग की है. कार्यकर्ताओं ने सरकार से पिछड़ा वर्ग (Demand for OBC reservation in UP body elections) को खत्म करने जैसी कार्रवाई को तुरंत रोकने का आग्रह किया है.

ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष दशरथ कुशवाहा ने कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण खत्म किया गया है. उसे बहाल करने के लिए सोमवार को ज्ञापन दिया गया है. अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेंगे. वहीं, सरकार के मंशा अनुरूप हाईकोर्ट से आए फैसले से पिछड़ा वर्ग नाखुश है. देश की बड़ी आबादी ओबीसी से तालुख रखती है, ऐसे में इस तरह उनके अधिकारों को नजरंदाज करना गलत है. सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो प्रदेश स्तर पर भी आवश्यकता के अनुसार ओबीसी महासभा आंदोलन करेगा.

गोरखपुर में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन

BJP की नीतियों के खिलाफ आप का प्रदर्शन: गोरखपुर में ओबीसी आरक्षण के समर्थन (Aam Aadmi Party protests in Gorakhpur) और बीजेपी सरकार की नीतियों के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया. आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर सैकड़ों कार्यकर्ता ने शास्त्री चौक पर आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया. महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा कि योगी सरकार की पहले से ही मनसा थी कि सही आरक्षण नहीं देना है. इसलिए, रैपिड सर्वे के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई. इतना ही नहीं उन्होंने बीएलओ पर मतदाता सूची में खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है. बीजेपी सरकार की नीयत ओबीसी आरक्षण (Aam Aadmi Party in support of OBC reservation) को लेकर सही नहीं थी. बीजेपी निकाय चुनाव में इसका फायदा उठाना चाह रही थी. उन्होंने कहा कि आरक्षण की गणना में अधिकारी, कर्मचारी यहां तक की बीएलओ भी लोगों के घर नहीं पहुंचे, फिर इस आरक्षण का निर्धारण कैसे हुआ.

मुजफ्फरनगर में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर (OBC reservation AAP Protest in Muzaffarnagar) प्रदर्शन किया है. कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति ने नाम ज्ञापन देकर ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था करने और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की है. प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के निर्देश पर जिलों में आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रही है. पश्चिमी प्रदेश प्रभारी अकील राणा ने कहा कि जब तक यह सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करती है. तब तक आम आदमी पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी को उसके अधिकारों से विरत किया जा रहा है. अब निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद ही कराया जाए.