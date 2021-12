कुशीनगर : भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) की जन विश्वास यात्रा सोमवार की शाम जनपद में प्रवेश किया. कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह पर स्वागत किया. गोरखपुर से आ रही यात्रा का कुशीनगर की सीमा में हाटा विधानसभा के वरवा बाबू पेट्रोल पम्प पर जिलाध्यक्ष प्रेमचन्द मिश्र और सत्येन्द्र सिंह के साथ सांसद विजय कुमार दुबे, दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री राजेश्वर सिंह, यात्रा संयोजक वरुण राय, जिला महामंत्री राणा प्रताप राव, संतोष दत्त राय, मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनन्द, पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाही, लल्लन मिश्र,तारा प्रसाद, ने मोर्चा संभाला जिनके नेेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल -नगाड़ों के साथ स्वागत किया.

यात्रा के साथ चल रहे राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Choudhary), बलिया के सांसद और किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेन्द्र सिंह मस्त (Former National President of Kisan Morcha Virendra Singh Mast), रज्य सभा सांसद जय प्रकाश निषाद का लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया.

हाटा में जिला कोषाध्यक्ष पप्पू नाथानी के नेतृत्व में विधायक पवन केडिया, जिला महामंत्री विवेकानंद पाण्डेय, मण्डल अध्यक्ष उदयभान कुशवाहा, अंकित गोसाईं, अमन त्रिपाठी, अश्विनी कुमार सिंह, राज पाठक, पन्नेलाल सिंह, सत्यम वर्नवाल, मनीष रुंगटा, रमेश मद्धेशिया सहित हजारों लोगों ने ढोल- नगाड़ों और फूलों की वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया.

