कानपुर: जनपद के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के झकरकटी पुल के पास ट्रेन से एक व्यक्ति के दोनों पैर कट गए. वह व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर तड़पता रहा और उसकी मौत हो गई.

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन (Kanpur Central Railway Station) के समीप झकरकटी पुल के पास मंगलवार की सुबह कृष्ण कांत तिवारी (35) ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनके दोनों पैर (Man legs cut off by train death in Kanpur) कट गए. वहीं, सूचना पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ पुलिस के साथ मेडिकल टीम तमाशा देखती रही. आरपीएफ पुलिस घायल को देर से उपचार के लिए हैलट अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसकी मौत (kanpur train accident) हो गई.



आरपीएफ सब इंस्पेक्टर अमित द्विवेदी ने बताया कि मृतक क नाम कृष्ण कांत तिवारी (35) था. सूचना पर आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची थी. मेडिकल टीम के साथ कृष्णकांत तिवारी को हैलट अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने मृतक (Person died both legs amputated in Kanpur) कहां का रहने वाला था और यह घटना कैसे हुई इसका पता लगाने में जुट गई है.



