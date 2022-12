कानपुर : विवि के छात्रों को अधिक से अधिक विवि की गतिविधियों में शामिल करें, ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके. उनका सकारात्मक व्यक्तित्व विकास हो (positive personality development) और वे अपने सामाजिक जीवन में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित हों. बुधवार को यह बातें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) ने कहीं. वे राजभवन में हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि (Harcourt Butler Technical University) (एचबीटीयू) द्वारा तैयार सेल्फ स्टडी रिपोर्ट को लेकर समीक्षा कर रही थीं.



दरअसल एचबीटीयू की ओर से पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council) (नैक) द्वारा ग्रेडिंग कराई जानी है. उस नैक ग्रेडिंग से पहले ही विवि के प्रशासनिक अफसरों द्वारा सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तैयार की गई थी. उन्होंने रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन देखा (saw the presentation of the report) और कहा कि इसमें अधिक से अधिक प्रमाणों और गतिविधि युक्त फोटोग्राफ लगाएं. इसके अलावा इस प्रकार प्रस्तुतिकरण बनाने से पियर टीम के भ्रमण के समय सभी प्रमाण सुलभता से प्रदर्शित किए जा सकेंगे



विश्वविद्यालय द्वारा अपनी उपलब्धियों के बेहतर प्रस्तुतिकरण में कमी को लक्ष्य करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नैक के नियमों के अवलोकन में अपने मूल्यांकन को महत्व दें और शत-प्रतिशत अंकन को दृढ़ता से प्रस्तुत करें. क्राइटेरिया तीन में राज्यपाल ने रिसर्च पॉलिसी को हाइलाइट करने तथा एक्सटेंशन एक्टीविटीज को बेहतर करने पर जोर दिया. इसी तरह उन्होंने तमाम मानकों का पालन करने को भी कहा. इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा सुभाष चंद्र शर्मा, एचबीटीयू के कुलपति प्रो.शमशेर, कुलसचिव डा.नीरज सिंह आदि मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें : वित्त विभाग को मिला था सौ दिनों में 21 हजार करोड़ लोन देने का लक्ष्य, दे दिए 37000 करोड़ : मंत्री सुरेश खन्ना