कानपुरः कानपुर में 25 नवंबर से India vs New Zealand टेस्ट सीरीज के पहले मैच का आगाज होगा. टीम इंडिया (team india) की कप्तानी आंजिक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) और न्यूजीलैंड टीम (New Zealand) की कप्तानी केन विलियमसन (Kane Williamson) करेंगे. मैच के लिए ग्रीनपार्क स्टेडियम (green park stadium) में सभी तैयारियां पूरी हो गईं हैं. बुधवार को दोनों टीमों ने नेट पर जमकर पसीना बहाया.

टेस्ट मैच के लिए ग्रीनपार्क मैदान तैयार.

चलिए जानते हैं कुछ खास जानकारी

भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच कब खेला जाएगा?

(When will the India New Zealand 1st match be played?)

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पहला टेस्‍ट मैच 25 नवंबर से खेला जाएगा.

किस मैदान पर खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच?

(At which ground will the India New Zealand 1st Test match be played?)

ग्रीनपार्क स्टेडियम पर खेला जाएगा टेस्ट मैच.

किस समय भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच शुरू होगा?

(At what time will the India vs New Zealand 1st test match start?)

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड पहला टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. टॉस सुबह 9 बजे होगा.

भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में दर्शकों को कितने बजे से प्रवेश मिलेगा।

(From what time will the spectators get entry in the India and New Zealand test match.)

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के पहले टेस्‍ट मैच में भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजकर 45 मिनट से दर्शकों को मैदान पर प्रवेश दिया जाएगा.

भारत-न्यूजीलैंड पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट

(IND vs NZ 1st Test Pitch Report)

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें जब कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान में गुरुवार से पहला टेस्ट मैच खेलने उतरेंगी तब सभी की नजरें स्पिनरों पर टिकी रहेंगी. इस पिच का इतिहास है कि तेज गेंदबाजों को शुरुआती तौर पर सफलता मिलती है, फिर मध्यम गेंदबाजों और स्पिनरों को इस मैदान पर काफी सफल होते देखा गया है.

पिच और मौसम की रिपोर्ट

India vs New Zealand 1st test match Pitch Report, Weather Forecast:

गुरुवार को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के मौके पर मौसम पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा. यदि शुरुआत में ओस रही तो तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. इस वक्त कानपुर में सर्दी बढ़ गई है. ऐसे में तेज गेंदबाजों को भी काफी सफलता मिल सकती है.

ये है यूपीसीए (upca) का दावा

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में यूपीसीए के वैन्यू डायरेक्टर डॉ. संजय कपूर ने बताया कि ग्रीनपार्क पूरी तरीके से तैयार है. एक शानदार मैच कानपुर में होने जा रहा है. मैदान को दुल्हन की तरीके से सजाया गया है. आशा करते हैं कि टीम इंडिया को ही जीत मिले.

उधर, दर्शकों के लिए ग्रीनपार्क के आसपास 11 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है. स्टेडियम तक पहुंचने के लिये सिटी बस व बैटरी रिक्शा की व्यवस्था भी रहेगी. पुलिस ने चप्पे चप्पे पर कड़ी चौकसी की है.

