कानपुर : एलिम्को में बेहतर क्वालिटी के सहायक उपकरणों (manufacturing of accessories) का निर्माण किया जाए. साथ ही जो पात्र हैं, उन्हें उपकरण समय से वितरित कराएं. इस काम में किसी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए. केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक (Union Minister of State for Social Justice and Empowerment Pratima Bhowmik) ने कानपुर के जीटी रोड स्थित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) में पहुंचकर व्यवस्थाओं को परखा. इस मौके पर आईआईटी कानपुर से पहुंचे छात्रों से संवाद भी किया.

एलिम्को (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India) में मौजूद छात्रों ने राज्यमंत्री को बताया कि संस्थान में दिव्यांगों की मदद के लिए आधुनिक उपकरण बनाने की दिशा में कवायद जारी है. विभागीय अफसरों संग बैठक करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने संस्थान में पौधारोपण भी किया. इस मौके पर महाप्रबंधक प्रवीण कुमार, अतुल रस्तोगी, उपमहाप्रबंधक अजय चौधरी, सुमित तिवारी आदि मौजूद रहे.



एलिम्को को हाईटेक करने की तैयारी : एलिम्को में खासतौर से दिव्यांगों की मदद के लिए कई विशेष तरह के उपकरण तैयार किए जाते हैं. संस्थान को हाईटेक बनाने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से 338.04 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हो चुका है. इसमें सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे. साथ ही 138.04 करोड़ रुपये एलिम्को को अपने संसाधनों से खर्च करने होंगे.



आधुनिक प्रोस्थेसिस निर्माण शॉप समेत कई भवन बनेंगे : एलिम्को में आधुनिक प्रॉस्थेसिस शॉप का निर्माण 25 जनवरी 2018 से शुरू हो गया था. अब आने वाले दिनों में कैंपस के अंदर नवीनीकृत ऑर्थोटिक्स और प्रॉस्टेटिक सेंटर का निर्माण, केंद्रों व सबस्टेशनों का नवीनीकरण व विस्तार, कर्मियों के लिए टाउनशिप, नवीन अनुसंधान व विकास भवन बनकर तैयार होंगे.

