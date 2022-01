कानपुर: यूपी में कोरोना वायरस (Corona cases in UP) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अधिकतर छात्र-छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए छत्रपति शाहू जी यूनिवर्सिटी (Chhatrapati Shahu ji University) की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आगामी 25 फरवरी से शुरू होंगी. इन परीक्षाओं में विवि व उससे संबद्ध 600 से अधिक डिग्री कॉलेजों के 2 लाख छात्र-छात्राएं शामिल होंगे. विवि प्रशासन की ओर से सीएसजेएमयू की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा स्कीम को जारी कर दिया गया है.



सीएसजेएमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजनी मिश्रा ने बताया कि परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होंगी और होली त्योहार (Holi Festival) से पहले खत्म हो जाएंगी. सम सेमेस्टर की पढ़ाई करने वाले व द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं मई-जून में कराई जाएंगी. इन परीक्षाओं की खास बात यह है कि इसे पहली बार नई शिक्षा नीति (New Education Policy) के नियमों को ध्यान में रखकर कराया जाएगा.



बहुविकल्पीय सवालों के देने होंगे जवाब

विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंजनी मिश्रा ने बताया कि छात्रों के लिए राहतभरी बात है कि छात्रों को बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित पेपर दिए जाएंगे. साथ ही पेपर की अवधि भी डेढ़ से दो घंटे तक ही रहेगी. पेपर 3 अलग-अलग पालियों में कराए जाएंगे. पेपर होने के लगभग 1 माह बाद सभी छात्रों का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा. इन परीक्षाओं में डिग्री कॉलेजों के प्रथम वर्ष व विवि में संचालित पाठ्यक्रमों के पहले सेमेस्टर के परीक्षार्थी शामिल होंगे.



सीएसजेएमयू के कुलसचिव डॉक्टर अनिल यादव ने बताया कि परीक्षाओं की तैयारियों के लिए छात्रों को चार दिनों की स्पेशल लीव मिलेगी. सभी छात्रों के लिए 20 से 24 फरवरी तक अवकाश रहेगा. फिर छात्र 25 फरवरी से परीक्षाएं दे सकेंगे. उन्होंने कहा विवि प्रशासन ने परीक्षाओं को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं.



आंकड़ों पर एक नजर

सीएसजेएमयू से संबद्ध कुल डिग्री कॉलेजों की संख्या: 604

सीएसजेएमयू से संबद्ध स्ववित्तपोषित कॉलेजों (सेल्फ फाइनेंस) की संख्या: 450

सीएसजेएमयू से संबद्ध अशासकीय व राजकीय डिग्री कॉलेजों की संख्या: 154



सीएसजेएमयू से संबद्ध इन औरैया, इटावा, कानपुर देहात, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर आदि जिलों में कॉलेज है. सीएसजेएमयू व संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले कुल छात्र-छात्राओं की संख्या करीब 5 लाख है.



