कानपुर देहात: जिले में विकास भवन में दीपावली बाजार (Diwali market in Kanpur dehat) का आयोजन किया गया है. जिसमें ग्रामीण महिलाओं समेत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्वदेशी उत्पाद के स्टाल लगाए हैं. जिनमें मोमबत्ती, अगरबत्ती, सॉफ्ट टॉयज, बुकनु, मसाला, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सिलाई कढ़ाई की वस्तुएं, माटीकला से निर्मित गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएं और कई घरेलू उत्पाद भी शामिल है.

कानपुर देहात जिला अधिकारी नेहा जैन ने फीता काटकर शुभारंभ किया. बाजार में लगातार कई नेताओं समेत अधिकारी खरीदारी करने पहुंचे. इस बाजार में सस्ते और स्वदेशी मॉडल पर तैयार उत्पाद दीपावली के स्थानीय बाजारों में बिकने वाले चीन के उत्पाद को टक्कर दे रहे हैं. बतादें, इन सभी उत्पादों का नाम देहाती ब्रांड (Dehati brand will get boost in Diwali market) है. ये नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी ने मिलकर रखा था. जो अब पूरे देश में इसी नाम से जाना जाता है.

मुख्य विकाश अधिकारी कानपुर देहात सौम्या पांडेय से ईटीवी भारत की खास बातचीत

कानपुर देहात के विकास भवन में आरसीटी और खादी ग्राम उद्योग विभाग की मदद से लगे दीपावली बाजार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने दस्तक दे दी है. झूमर, देसी गाय के गोबर से निर्मित गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमा, नमकीन, बेसन के लड्डू, अगरबत्ती, मोमबत्ती, समेत कई स्वदेशी उत्पाद लोगों को खूब भा रहे हैं. वहीं, जब से इस बाजार का उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा किया गया है. तब से ही तमाम बड़े नेता और जिले के अधिकारी खरीदारी करते नजर आए.

जिले में इन महिलाओं (Women decorated Diwali market in Kanpur dehat) को विशेष ट्रेनिंग के देकर अलग-अलग उत्पादों का निर्माण कराया गया. सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वदेशी उत्पादों को कम लागत में बनाकर बाजार में विक्रय किया जा रहा है. जिससे चीन के बने उत्पादों को टक्कर दी जा सके. उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने वहां पहुंच कर खरीदारी की. इसके साथ ही राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आम लोगों से खरीदारी करने की भी अपील की. सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने दीपावली बाजार से खरीदारी की और वहां मौजूद लोगों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही है.

कानपुर देहात में लगा दीपावली बाजार

इन सभी स्ट्रलो में लगे देहाती ब्रांड की बात करें तो ये देहाती ब्रांड की लॉन्चिंग और नाम प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने मिलकर दिया था. प्रधानमंत्री मोदी ने इन महिलाओं के कार्यों को लेकर खुले मंच से प्रसंशा भी की है. कानपुर देहात की मुख्य विकाश अधिकारी ने बताया कि ये सभी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं है, जो रोज 15 से 20 हजार रुपये कमा रही है.



