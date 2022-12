मेरठ: जनपद में एक महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि नौचंदी थाने में तैनात एक दारोगा ने अन्य पुलिसकर्मी और कुछ अन्य लोगों संग मिलकर उससे रेप (Gangrape allegations on sub inspector in Jhansi) किया है.

महिला ने 15 अक्टूबर को थाना क्षेत्र के नौचंदी ग्राउंड में कूड़ा बीनने वाले लोगों की आवाज उठाई थी. इसके चलते जिला मुख्यालय पर धरना भी दिया था. लेकिन, महिला के बेसहारा लोगों का सहारा बनने से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही थी. इन लोगों महिला ने नौचंदी पुलिस द्वारा तब पकड़वा दिया था. महिला (Gangrape with woman in Jhansi) का आरोप है कि पुलिस उसे जबरन नौचंदी थाने ले जाने लगी. जब उन्होंने थाने पर जाने से मना किया तो पुलिस उनकी गाड़ी को लेकर थाने चली गई और थाना पुलिस द्वारा गाड़ी सुपुर्द करने के लिए अगले दिन थाने आने को कहा गया.

महिला का आरोप है कि वह जब गाड़ी लेने थाने पहुंची तो, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने अन्य लोगों की मदद से उसे एक कमरे में ले जाकर गैंगरेप (Gangrape with woman in Jhansi police station) किया. विरोध करने पर पुलिस ने महिला को झूठे मामले में फंसाकर तब जेल भेज दिया था. महिला के जेल जाने के बाद पुलिसकर्मी उसके घर भी गए और उसकी बेटी के साथ मारपीट की. इतना ही नहीं पीड़िता को छुड़वाने के नाम पर उससे रकम वसूलने का भी आरोप है. महिला ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी न्याय की गुहार लगाई.

महिला अधिवक्ता का आरोप है कि वो सामाजिक कार्य से जुड़ी रहती है और अक्सर जरूरतमंदों की आवाज उठाती है. महिला ने बताया कि बीते काफी समय से वह ऐसे लोगों की आवाज उठा रही थी, जो कि गली गली कूड़ा बीनने जाते हैं और अपनी जीविका किसी तरह चलाते हैं. वहीं, शभर में नगर निगम ने कूड़ा उठाने का कार्य निजी फर्मों को दे दिया था, जिस वजह से ऐसे लोग जो गली मोहल्लों में कूड़ा उठाकर अपने परिवार का पालन करते है.

