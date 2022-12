झांसी: झांसी ललितपुर हाइवे पर बस और बाइक की भीषण टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान राहुल (22) पुत्र रामचंद्र से हुई है. मौके पर थानाधिकारी प्रेम नगर मौजूद हैं.

झांसी ललितपुर हाईवे (Jhansi Lalitpur Highway) पर सोमवार को तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया. जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक परखच्चे उड़ गए. प्रेमनगर थाना प्रभारी संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मृतक राहुल (22) निवासी ग्राम भमौरी मऊरानीपुर अपनी बहन से मिलने ललितपुर गया हुआ था.

जब वह बाइक से अपनी बहन से मिलकर घर वापस लौट रहा था. उसी समय बिजौली के पास झांसी ललितपुर हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही बस ने बाइक में जोरदार टक्कर (One people died road accident on Jhansi) मार दी. जिससे राहुल का सिर बस से कुचल गया. राहुल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. टक्कर होते ही मौके से बस चालक फरार हो गया. मृतक राहुल के पास से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हो सकी. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम (Road accident on Jhansi Lalitpur Highway) के लिए भेज दिया है.

