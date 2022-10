झांसी: पूर्व सपा विधायक दीपनारायण यादव पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज (Case filed against former SP MLA Deepnarayan Yadav) किया गया है. उनके समर्थन में शुक्रवार को पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव (Former MP Chanderpal Singh Yadav) सहित हजारों कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे.



झांसी में गरौठा के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह (SP MLA Deepnarayan Yadav in Gangster Act) पर लेखराज को पुलिस अभिरक्षा से छुड़वाने की साजिश बनाने के आरोप में पुलिस ने जेल भेजा था. जिसके बाद उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इसके बाद पूर्व विधायक की मुस्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दीपनारायण सिंह यादव पर पुलिस ने अब गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. इसमें कुख्यात अपराधी लेखराज यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा राय के पति विष्णु राय समेत 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

पुलिस ने गैंग लीडर दीपनारायण को बताया है, जबकि 18 लोगों को गैंग का सदस्य दिखाया है. झांसी नवाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुधाकर मिश्रा ने गैंगस्टर के मुकदमों में जिन दो केसों का हवाला दिया है. उसमे पहला मामला 16 सितंबर को कुख्यात अपराधी लेखराज यादव झांसी में पेशी पर आया था. पूर्व विधायक पर आरोप है कि 17 आरोपियों ने लेखराज को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने और वारंट छीनने की कोशिश की थी. वहीं, दूसरा मामला झांसी के मोंठ क्षेत्र का है. इसमें पूर्व विधायक पर आरोप है कि लेखराज को छुड़ाने की कोशिश में इस्तेमाल गाड़ी बरामद करने पुलिस मोंठ गई थी. वहां आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी.

पुलिस अब इस मुकदमा को आधार बनाकर पूर्व विधायक की संपत्ति को लेकर बड़ी कार्रवाई कर सकती है. बता दें, पूर्व विधायक 26 सितंबर से जेल में बंद हैं. इस पूरे मामले में जिनपर मुकदमें दर्ज हुए उसमें पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव को गैंग का लीडर बनाया गया है. इसके अलावा कुख्यात अपराधी लेखराज यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा राय के पति विष्णु राय, उल्दन के सतपुरा के अमित यादव उर्फ गुड्डा, रानीपुर के वहीद खान, टिकरी के बृजेंद्र सिंह उर्फ शत्रुघन सिंह, जवाहरलाल, कोलवा के रितुराज सिंह, सारोल के रहीस प्रसाद यादव, स्यावनी खुर्द के सुरेंद्र कुमार, टीकमगढ़ के हरकरनपुरा निवासी अंकित, बसारी के भगवानदास राय, टीकमगढ़ के बनपुरा निवासी रंजीत राय और दीनदयाल कुशवाहा, अखाड़ापुरा के अनिल यादव उर्फ मामा, मुकेश कुमार और बृजेंद्र कुमार यादव, मातनपुरा के धीरेंद्र पाल और मलखान शिवहरे शामिल हैं.

इन सभी पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर (Uttar Pradesh Gangster Act) एंड एंटी सोशल एक्टीविटिज एक्ट साल 1986 की धारा 2/3 के तहत केस दर्ज किया गया है. पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव पर लगातार हो रही कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के झांसी से पूर्व सांसद डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार को झांसी के गांधी उद्यान में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव को जेल गए लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है. लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट के अलावा किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन नहीं किया गया.

