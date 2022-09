जौनपुर: जिले में दारोगा को रिश्वत लेने के मामले में SSP ने निलंबित (sub Inspector suspended in Jaunpur) कर दिया है. दारोगा लालता प्रसाद का घूस लेते हुए एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Audio of Jaunpur sub Inspector taking bribe) हुआ था. मुकदमे में विवेचना से नाम हटाने को लेकर दारोगा का 25 हजार रुपये घूस लेने का एक ऑडियो वायरल हुआ था. इस ऑडियो पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी अजय साहनी ने दारोगा लालता प्रसाद को सस्पेंड कर दिया.

पीड़ित ने मुकदमे से नाम निकालने के एवज में घर के गहने बेचकर SI (sub Inspector suspended in Jaunpur) को रुपये दिए थे. लेकिन, SI द्वारा पीड़ित का काम नहीं होने वह उनसे रुपये वापस मांग रहा था. इसका ऑडियो वायरल हो रहा था. जिले के सरपतहा थाने में दारोगा लालता प्रसाद (Inspector Lalta Prasad in Jaunpur) तैनात था. पीड़ित व्यक्ति इंद्रजीत से दारोगा ने 25 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी. वहीं, इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया.



