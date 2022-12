जालौन: प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर उरई मुख्यालय पहुंचे. प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और सड़क सुरक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई.

विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में बैठक आयोजित की गई. प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू (Principal Secretary LVenkateswara Lu visit Jalaun) ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना (Chief Minister Abhyudaya Yojana) के तहत प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं. प्रदेश सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना से बच्चों के भविष्य को सही राह पर चलने का अवसर प्रदान मिलेगा. इसके साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों को दुर्घटना से बचाव को लेकर सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर मुहिम चलाने के निर्देश दिए.

उरई विकास भवन (Orai Vikas Bhavan) में प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वरलू ने जिलाधिकारी चांदनी सिंह, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के साथ परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों से अभ्युदय योजना को सफल बनाने के लिए रूप रेखा तैयार करने को कहा. गरीबी अवस्था में अभिवावक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान नहीं करा सकते है. ऐसे में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग पढ़ सकते हैं, होनहार छात्रों के लिए यह बहुत ही बड़ा अवसर है. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में बेहतर अध्यापक नियुक्त कर छात्र-छात्राओं (Future of children will improve in Jalaun) को शिक्षा दी जाए. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्रों में विद्यालयों से संपर्क कर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलाए जाने हेतु अवगत कराएं.

एल वेंकटेश्वरलू ने बताया कि सड़क सुरक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के तहत सघन अभियान चलाकर बिना हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए. उन्होंने कहा कि समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाए. इसके साथ ही अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया. जनपद की समस्त सड़कों को जल्द से गड्ढा मुक्त किया जाए. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

