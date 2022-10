हापुड़: जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. जिले में कच्चे मकान की छत गिरने से चार साल की मासूम सहित दंपति उसके मलबे में (Three people buried house roof collapsed in Hapur) दब गए. इससे तीनों लोग को गंभीर रूप से घायल (three people injured in Hapur) हो गए हैं. ग्रामीणों की मदद से परिवार को मलबे से बाहर निकाला गया. पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव फगौता की घटना है.

