हमीरपुर: जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा मोड पर पुलिस चैकिंग के दौरान खनन माफियाओं से झड़प हो गई. इसके बाद खनन माफियाओं ने बीच सड़क पर दारोगा और सिपाही पर जानलेवा हमला कर दिया. दारोगा और सिपाही को मारपीट में कई चोटें आई हैं.

मारपीट का बीच बचाव करने आए युवक भी हमले में बुरी तरह (Three injured in mining mafia attack in Hamirpur) घायल हो गए. पुलिस ने 4 खनन माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसके अलावा अवैध खनन करने वाली जेसीबी मशीन सहित तीन ट्रैक्टर पर कार्रवाई की गई है.

सोमवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कुरारा थाना क्षेत्र स्थित पतारा रोड मोड़ पर उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव और कांस्टेबल अभिषेक राजपूत वाहन चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने अवैध खनन कर ले जा रहे तीन मिट्टी से लदे ट्रैक्टरों को रोका. पुलिस ने उनसे खनन रॉयल्टी मांगी थी. इसी बीच सीतलपुर निवासी मोहित राम, विशाल अमर सिंह, अनूप कुमार की पुलिस से झड़प हो गई. विवाद बढ़ने पर चारों खनन माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस दौरान बीच-बचाव में भीड़ में शामिल नीरज गुप्ता पर भी माफियाओं ने लोहे की रॉड से वार (Mining mafia attack in Hamirpur) कर दिया.

इस घटना में उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव, कांस्टेबल बीच बचाव में आए पब्लिक नीरज गुप्ता (Attack on Inspector or constable in Hamirpur) घायल हो गए हैं. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद आरोपित चारों माफिया मौके से फरार हो गए . कुरारा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित चार अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.



